Giovani talenti di Fabriano crescono e si affermano: nuovo singolo di JEEZUS

FABRIANO – Giovani talenti di Fabriano crescono e si affermano. In rotazione da venerdì scorso il nuovo singolo di Maxmilian Onibokun, in arte JEEZUS, “Ho visto”, con distribuzione Ingrooves\Universal Music Italia. «Una sorta di rinascita», come spiega il giovane artista fabrianese, 23 anni, di origine nigeriane e napoletane.

Maxmilian Onibokun

La dichiarazione

«“Ho visto” nasce dopo un periodo di stop, momento in cui la delusione e la rabbia facevano da padrona nella mia vita artistica. “Ho visto” parla di una serie di eventi passati che mi hanno formato, indirizzato e portato ad essere l’uomo che sono ora. Parla dell’ambizione e della voglia di rivalsa, parte fondamentale della mia persona», le parole di Maxmilian Onibokun, in arte JEEZUS. Comincia ad appassionarsi al Rap con Rapper Americani di spicco intorno ai 6 anni e si avvicina al Rap italiano intorno ai 7. Comincia a scrivere i primi testi ad 11 anni, ed il primo singolo lo pubblica nel 2012. Pubblica il suo primo mixtape all’età di 17 anni dal titolo “Jeezus Mixtape” che riscuote un discreto successo. Nel 2019 pubblica i singoli ufficiali “Fly” e “Talento de barrio” per la label “The Saifam Group”. Nel 2020 inizia la Produzione Astralmusic per l’etichetta Dancefly con distribuzione di Believe Italia. Nel 2022 inizia la collaborazione con Orangle Records, con distribuzione Ingrooves\Universal Music Italia con il singolo “Ho visto”. Un’etichetta fra le più prestigiose. Il giovane artista di Fabriano Jeezus, nel 2019, ha aperto il concerto di Rancore nell’ambito della seconda edizione di Remake Festival.