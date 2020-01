Giorno della Memoria, a Fabriano si ricorda la Shoah

FABRIANO – I comuni di Fabriano e Sassoferrato celebrano il Giorno della memoria «affinché barbarie del genere non possano più ripetersi». Articolato il programma delle iniziative nella città della carta. Si parte alle 17, nella sala Dalmazio Pilati della biblioteca multimediale Romualdo Sassi di Fabriano con un incontro aperto a tutti e in particolare agli studenti degli istituti superiori cittadini «per non far passare sotto silenzio una data così importante e riflettere insieme riguardo lo sterminio di milioni di persone in nome dell’odio e della persecuzione razziale», evidenzia l’assessore alla Cultura di Fabriano, Ilaria Venanzoni che porterà i saluti dell’amministrazione comunale.

Successivamente, lo storico Terenzio Baldoni, presidente di LabStoria Fabriano, proporrà un intervento sul tema de “La memoria contro l’odio”. Sarà, quindi, la volta della testimonianza degli studenti degli Istituti superiori di Fabriano a seguito della visita che hanno effettuato al Museo Ebraico di Ferrara. Mentre altri ragazzi porteranno le proprie esperienze dopo aver visto film, letto libri ed esperienze vissute da parte dei sopravvissuti alla Shoah. Il pomeriggio di riflessione si concluderà con la proiezione del film documentario di sopravvissuti al campo di concentramento e successivamente con la riflessione sulle parole di Primo Levi: “Meditate che questo è stato”.

Il Comune di Sassoferrato in collaborazione con il Gruppo di lettura “Libera – mente insieme” e con l’Associazione culturale Aes-Dana ha organizzato due eventi per celebrare per commemorare le vittime dell’Olocausto, a seguito dell’ingresso, settantacinque anni fa, nel 1945, delle truppe dell’Armata Rossa al concentramento di Auschwitz, rivelando per la prima volta a tutto il mondo l’orrore del genocidio nazifascista. Il primo si svolgerà il prossimo 6 febbraio alle 16:30 nella sala convegni di Palazzo Oliva e si tratta di un incontro sull’argomento: “Riflessioni sul tema della Shoah” a cura del Gruppo di Lettura Libera – mente insieme.

Il secondo, invece, è previsto per sabato 8 febbraio alle 21 al teatro del Sentino con lo spettacolo teatrale “1945”, a cura dell’associazione Culturale Aes-Dana.