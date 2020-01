Giombi ci riprova, mozione per gemellaggio culturale Fabriano-Perugia

FABRIANO – Il consiglio comunale di Perugia ha approvato all’unanimità il gemellaggio culturale con Fabriano sulla base delle due bellezze storico-artistiche, come la Fontana Maggiore del capoluogo umbro e la Fontana Sturinalto di piazza del Comune nella città della carta. «Ora tocca a noi», sentenzia il capogruppo di Fabriano Progressista, Andrea Giombi, che ha depositato un’apposita mozione che dovrà, quindi, essere discussa e votata in seno all’Assise civica cittadina appena sarà inserita nell’ordine del giorno.

Differenze politiche fra Fabriano e Perugia. A ricordarle, il consigliere di opposizione Giombi. Infatti, questa richiesta – appoggiata anche dal capogruppo del Partito Democratico, Giovanni Balducci – è stata bocciata, dalla maggioranza pentastellata, una prima volta dal consiglio comunale cittadino. Il capogruppo di Fabriano Progressista, però, non si è dato per vinto e, con la collaborazione dei consiglieri umbri ha fatto in modo che l’Assise civica di Perugia si pronunciasse su questa idea. Ebbene, non solo è stata approvata all’unanimità dalla IV Commissione consiliare, ma anche l’intero civico consesso di Perugia ha ratificato l’approvazione, sempre all’unanimità.

«Questa idea – evidenzia Giombi – rappresenta una lungimirante prospettiva volta a legare le due città, partendo dal loro legame storico, per ideare un percorso di collaborazione creando, conseguentemente, opportunità nell’ambito del turismo e della cultura». Quindi, ci si riprova e l’approvazione – con il dietrofront del Movimento 5 Stelle – dovrebbe essere scontata.

Nella mozione depositata dal capogruppo di Fabriano Progressista s’impegna il Sindaco e la Giunta «a porre in essere iniziative di intesa e di concerto con il comune di Perugia al fine di iniziare una sinergica collaborazione» che potrebbe portare alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa «al fine di promuovere e veicolare il patrimonio storico-artistico e l’offerta culturale delle due città», inserendo «una forma di gemellaggio tra la Fontana Maggiore di Perugia e la Fontana Sturinalto di Fabriano, simboli di due città e dei loro popoli», si conclude la mozione.