Gianpaolo Esse Couture alla Mostra del cinema di Venezia: sul red carpet la moda Made in Marche

FABRIANO – La moda made in Marche sfila a Venezia in occasione della 79° Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia, dal 31 agosto al 10 settembre. Sull’iconico red carpet tra attori e star sfileranno anche due splendide modelle con indosso le creazioni di “Gianpaolo Esse Couture”. Lo stilista, originario di Fabriano ma con due showroom a Milano e Roma, ideatore, fondatore e designer della “Gianpaolo Esse Couture” – realtà dell’alta sartoria italiana nata 26 anni fa – sarà tra i protagonisti dell’attesissimo evento sul Lido. Gianpaolo Esse sarà presente nella serata del 10 settembre e, oltre a sfilare con i suoi abiti di alta moda, parteciperà anche alla visione del film in concorso per il Leone d’oro “The Hangin sun” con la regia di Francesco Carrozzini, che vede protagonista l’attore Alessandro Borghi (volto noto della tv per la serie di Sky “I Diavoli”). Poi, la serata si chiuderà con un brindisi durante un cocktail privato. Ad indossare le eleganti creazioni della Gianpaolo Esse Haute Couture, saranno due bellissime modelle: Dailin Rodriguez Miss Lazio 2020 ed Emma Rossato, attuale Miss Veneto.

«Non finirò mai di essere riconoscente per questa opportunità e di ringraziare chi ha creduto in me accettando questa sfida – dice lo stilista, emozionatissimo per questo invito – sono sempre più che mai convinto che l’unione di tante eccellenze faccia la vera forza, quella indispensabile per raggiungere i propri obiettivi». Quanta meraviglia potremo ammirare sul red carpet? Tra scollature vertiginose, trasparenze, spalle scoperte e labbra rosso fuoco che sono un po’ i tratti che rendono riconoscibile il brand e le sue interpreti, vige ancora il massimo riserbo sull’evento “Venezia”.



«Assolutamente top secret sia sulla realizzazione che i dettagli degli abiti – dice lo stilista – neanche le modelle sapranno nulla fino al giorno della manifestazione, lo scopriranno solo tre ore prima dell’ingresso al red carpet e alla Sala Grande del Lido dove sarà presentato il film in concorso». Qualche indiscrezione però è d’obbligo, per accendere i riflettori della curiosità… «Certamente il rosso sarà uno dei colori principi, insieme ai ricami di Swarovski, tutti realizzati a mano – confida Gianpaolo Esse – uno dei vestiti avrà uno strascico di ben due metri…».

Dopo il servizio fotografico, un motoscafo privato raggiungerà gli ospiti per accompagnarli fino all’ingresso privato del red carpet: insieme al designer e alle modelle, presenti anche il fotografo di moda ed editore Andrea Arigon e il modello Andrea Barraco. Per l’occasione il trucco e parrucco e l’immagine saranno curate da Marisa Cogo, recentemente in tournée con Claudio Baglioni e onnipresente nelle ultime edizioni del “Festival di Sanremo”. Lo stilista e il suo team saranno ospitati pressi l’Hotel Adua e Hotel Moro di Venezia.