Genga: via libera alla nascita di una casa di riposo

GENGA – Torna a rivivere lo stabile che per anni ha ospitato l’hotel Frasassi a Genga. Diventerà una casa di riposo per anziani. Ad annunciarlo, il sindaco gengarino, Marco Filipponi. «A seguito di espletamento di regolare gara pubblica e relativa aggiudicazione, è stato stipulato l’atto di vendita del bene immobile di proprietà del Consorzio Frasassi, sito a Genga Stazione, in via G. Marconi, ex Hotel Frasassi, diventerà una casa di riposo», le parole del Primo cittadino affidate a un post su Facebook.

L’immobile, dopo anni di stallo, è stato venduto agli attuali gestori della casa di riposo Villa Celeste di Mergo. Nei locali dell’ex hotel Frasassi sarà realizzata una struttura per ospitare gli anziani del comune di Genga, con altresì annessi posti di RSA, Residenza Sanitaria Assistita. I lavori di ristrutturazione dell’immobile, secondo il progetto già condiviso, partiranno da subito e verosimilmente per la fine di quest’anno, la struttura sarà completata e quindi resa operativa.

Il Presidente del Consorzio Frasassi, Concetta Bettarelli, insieme all’intero Consiglio di Amministrazione dell’Ente che gestisce il famoso ipogeo delle Grotte di Frasassi, «hanno fortemente lottato per raggiungere questo risultato ed ora il loro sforzo sarà premiato, in primis dalla cittadinanza che mai prima d’ora ha potuto beneficiare di simili servizi a livello locale. Un nuovo, importante passaggio storico per un Comune che guarda al futuro costruendo solide fondamenta per la sua comunità in termini assistenziali, ma anche occupazionali», si conclude il post a firma del sindaco di Genga, Marco Filipponi, e sottoscritto anche dall’Ente gestore delle Grotte di Frasassi, proprietarie dell’immobile che è destinato a ospitare la casa di riposo gengarina.