Genga, soccorso a persona lampo: ritrovati dopo neppure un’ora i 4 turisti e i 2 cani

GENGA – Neppure un’ora di intervento per recuperare i 4 turisti che si erano persi, ieri, martedì 27 dicembre, nel tardo pomeriggio, in Località Foro degli occhialoni, zona Pierosara a Genga. E questo grazie alla perizia dei vigili del fuoco del distaccamento di Fabriano e del Soccorso Alpino che sono riusciti a rintracciare la comitiva composta, per l’appunto da 4 persone e due cani al seguito, attraverso il sistema di localizzazione del telefono cellulare smartphone. Ovviamente, tutti in buona salute e nessuno ha dovuto ricorrere a cure particolare.

I fatti

Intorno alle 19 di ieri, 27 dicembre, una telefonata di aiuto è giunta al centralino del distaccamento dei vigili del fuoco di Fabriano. In pratica, dopo un’escursione, una comitiva di turisti proveniente da fuori regione, 4 persone e due cani, non riuscivano più a trovare la via del ritorno ai loro mezzi. Si erano persi in zona Pierosara a Genga, precisamente al Foro degli Occhialoni. Come da protocollo, è scattata la ricerca a persona con i pompieri che hanno allertato la Prefettura di Ancona e gli uomini del Soccorso Alpino. Tramite il tracciamento della posizione Gps dello smartphone, i soccorritori in un lampo sono riusciti a ritrovare la comitiva di turisti e a ricondurli nel luogo dove avevano lasciato le auto. Ovviamente, nessuno ha avuto bisogno di ricorrere alle cure dei sanitari. Potranno continuare la vacanza, raccontando di questa brevissima disavventura.