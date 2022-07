Genga: i sindacati si dichiarano soddisfatti per la mediazione sulla chiusura della strada di Frasassi

FABRIANO – Cgil, Cisl, Uil di Fabriano plaudono con soddisfazione la soluzione trovata dai vari attori per l’eventuale chiusura della strada della Gola di Frasassi, che su sollecitazione e con ragione veniva chiesta dal Sindaco di Genga, Marco Filipponi. «Erano fortemente preoccupate degli eventuali disagi che si andavano a creare per le aree industriali ed artigianali del territorio e della circolazione stradale già in difficoltà, tutto ciò, purtroppo è stato prodotto dalla chiusura obbligata del ponte sulla provinciale di Sassoferrato-Fabriano, riversando tutto il traffico pesante verso Genga. Si rischiava anche l’apertura della cassa integrazione, con le conseguenze economiche a carico della collettività», evidenziano le parti sociali.

La soddisfazione

«Ci siamo subito interessati chiedendo di essere convocati nella riunione tecnica di venerdì 24 giugno, fornendo un nostro documento con possibili soluzioni e chiedendo al Prefetto di Ancona un incontro urgente, proprio per sensibilizzarlo sulle gravi situazioni che si sarebbero potute creare. Il Prefetto Darco Pellos ci ha convocato pochi giorni dopo ascoltandoci e facendoci conoscere nel dettaglio tutta la situazione, che pur impegnandosi ad una soluzione di buonsenso, poteva non essere di sua competenza. La soluzione trovata è tutto sommato di buon senso, ha trovato tutte le componenti unite avendo importanti responsabilità di sicurezza, ma anche di mantenimento occupazionale».

La strada chiuderà, per i mezzi pesanti, a luglio sabato e domenica, h24, i giorni cioè dove si concentrano più visitatori; ad agosto chiuderà dall’1 al 20. Contemporaneamente partirà un servizio di navetta che permetterà di spostare facilmente i turisti dal parcheggio biglietteria al complesso ipogeo. Previsti, in questo periodo, più controlli delle forze dell’ordine. Per i costi della navetta, nei giorni feriali verranno sostenuti da: Comune di Fabriano e di Sassoferrato, Provincia di Ancona, Confindustria, Collegio degli Edili. I costi relativi al sabato e alla domenica saranno a carico del Comune di Genga. «Riteniamo importante questa iniziativa, che ha fatto capire che quando si fa squadra e non si guarda esclusivamente il proprio campanile si trovano soluzioni importanti per il nostro territorio. Ciò non toglie che nel territorio montano ci siano problemi di viabilità, allora chiediamo anche alla Regione Marche di adoperarsi con urgenza al ripristino della ormai atavica incompiuta pedemontana Fabriano-Sassoferrato», concludono i rappresentanti territoriali di Cgil, Cisl, Uil di Fabriano.