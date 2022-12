Genga, incidente in superstrada 76: due donne gravissime

Le due donne viaggiavano su una Fiat 500 che ha capottato più volte. Sono rimaste incastrate e per liberarle c'è voluto l'intervento dei Vigili del fuoco di Jesi

GENGA – Scontro tra due auto lungo la superstrada 76 in direzione Fabriano. Due donne sono state trasferite al pronto soccorso di Torrette in gravissime condizioni. L’incidente si è verificato oggi pomeriggio verso le 17,30 sulla corsia nord, all’uscita della galleria in località Camponocecchio (al km 29+1) che dista circa un chilometro e mezzo dall’uscita di Genga. Si sono scontrate una Alfa Romeo 159 e una Fiat 500. Ad avere la peggio, le due donne a bordo della Fiat. Sembra che a innescare il tamponamento sia stato un malore del conducente dell’Alfa, un 49enne di Cerreto d’Esi. L’uomo ha perso il controllo della vettura, che ha tamponato la 500 facendola capottare più volte. Le due donne a bordo sono rimaste incastrate.

Sul posto, la Polstrada di Fabriano, l’automedica del 118 di Sassoferrato, le ambulanze della Croce verde di Serra San Quirico e Cupramontana, i Vigili del fuoco di Jesi e Ancona, l’Anas. Le due donne – una 49enne che era alla guida e una 52enne – sono state trasferite in codice rosso a Torrette, sono in prognosi riservata per i gravi traumi e fratture riportati.

L’uomo invece è stato accompagnato in codice giallo all’ospedale di Fabriano. Disagi sulla ss76, che è stata chiusa fino alle 19,45 e solo successivamente, riaperta una sola corsia di marcia. Sul posto l’Anas sta ancora lavorando per ripulire la sede stradale e ripristinare le condizioni di sicurezza del tratto.