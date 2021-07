Genga: incentivo al turismo grazie ai mercatini dell’Antiquariato

GENGA – Un incentivo all’offerta turistica nel periodo di maggior affluenza. Fino a metà ottobre, ogni seconda domenica del mese, a Genga nello splendido scenario naturale di San Vittore prenderanno vita i Mercatini dell’Antiquariato, Modernariato, Collezionismo e Vintage che saranno aperti al pubblico dalle 8 alle 20, orario continuato. Inaugurazione domani, domenica 11 luglio. Cinquanta espositori selezionati in una suggestiva location immersa nella natura della Gola di Frasassi e sullo sfondo della Chiesa di San Vittore alle Chiuse. È la novità di quest’anno introdotta dall’Amministrazione comunale di Genga per impreziosire l’offerta turistica e proporre un’occasione di svago per i residenti del territorio.

I commenti

«La spinta propulsiva di questa area non si esaurisce nella proposta del magnifico complesso ipogeo delle Grotte e nell’offerta en plein air di cui siamo orgogliosamente portavoce – afferma il sindaco di Genga, Marco Filipponi – ma la nostra mission getta uno sguardo ad ampio raggio verso tutte quelle attività aggiuntive e collaterali che mirano a valorizzare l’esperienza Frasassi. Per questo, lungo la stagione di maggior affluenza turistica, abbiamo messo a punto un calendario di appuntamenti che ha come obiettivo finale la realizzazione di una proposta di valore volta a soddisfare una domanda sempre crescente, e con uno standard qualitativo che sia in linea con le esigenze del mercato turistico attuale». Secondo il vicesindaco e assessore al Turismo, David Bruffa – si tratta di un progetto sperimentale, voluto fortemente dall’Amministrazione comunale di Genga, dopo un periodo fortemente condizionato da una situazione pandemica che ha bloccato negli ultimi 2 anni molte delle manifestazioni in programma, come la fiera di San Vittore. Con questa iniziativa intendiamo potenziare la nostra offerta rivolta ai cittadini e ai turisti che, oltre al privilegio di poter vivere ed ammirare un territorio immerso nella natura e ricco di storia, arte e cultura, avranno la possibilità di conoscere e scoprire un settore come quello dell’artigianato e dell’antiquariato, sempre più apprezzato da appassionati e collezionisti italiani e stranieri».