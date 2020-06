Genga: “guide d’eccezione” per le Grotte di Frasassi

GENGA – Alle Grotte di Frasassi si è pronti a far rivivere quei magici momenti che portarono alla scoperta del complesso ipogeo di Genga. L’appuntamento è per domani e domenica, 6 e 7 giugno, nell’ambito della Giornata mondiale delle Grotte. Il 25 settembre del 1971, dopo che negli anni e mesi precedenti si erano già avute alcune avvisaglie del prezioso tesoro, Rolando Silvestri del gruppo Speleologico Marchigiano Club Alpino Italiano di Ancona, nel corso di una spedizione organizzata e guidata da Giancarlo Cappanera, attraversando le pendici nord del monte Vallemontagnana, scoprì un piccolo imbocco – grande come un volante di auto – che altro non era che la “porta d’ingresso” della grotta, subito battezzata Grotta Grande del Vento perché vi erano numerose aperture da cui fuoriuscivano correnti d’aria. Tentarono una prima discesa esplorativa, ma la scaletta che li avrebbe consacrati nella storia non era delle dimensioni adeguate.

Così tornarono qualche settimana dopo, attrezzati di tutto punto, e finalmente riuscirono a consegnare la loro impresa al mondo intero. Ebbene, questi ricordi rivivranno il prossimo fine settimana per tutti coloro che vorranno visitare le Grotte di Frasassi. Oltre alle guide, infatti, ci saranno gli scopritori che impreziosiranno le visite turistiche con i loro ricordi. Con la riapertura al pubblico delle Grotte, Frasassi è tornata a essere una destinazione di grande interesse. Oltre 1.200 i visitatori lungo il ponte del 2 giugno, confermando una tendenza che si attesta in costante crescita. Nel rispetto delle norme anti-Covid, i biglietti possono essere acquistati online sul sito Ticketone.it. Nei giorni feriali sono attivi due turni di visita: 11 e 14:30 con incremento nei festivi e weekend in base alle prenotazioni.

«La ricerca di esperienze sempre più originali spinge i turisti verso destinazioni uniche e di grande fascino. In questo senso l’area di Frasassi offre le più varie opportunità: dall’immancabile visita alle Grotte, alle escursioni lungo i sentieri più suggestivi della Gola, fino ai luoghi di culto come il Tempio del Valadier e l’Abbazia di San Vittore. Un viaggio in una terra sospesa tra natura, cultura e tradizioni. Dove la magia delle Grotte di Frasassi rende tutto ancora più affascinante», evidenziano dal Consorzio che gestisce il complesso ipogeo gengarino.