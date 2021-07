Genga: un mese di eventi grazie alla mostra sul Papa Leone XII che valorizza il Borgo

GENGA – Taglio del nastro per l’11° edizione di “Luce sulla pietra di Genga”, da oggi 24 luglio e fino al 22 agosto prossimo, la rassegna che ogni estate punta a valorizzare l’antico borgo tra mostre, esposizioni e degustazioni di prodotti tipici. Tra gli eventi più rinomati, la mostra “Leone XII. Il pontificato di Papa della Genga (1823-1829)”. La rassegna, ideata e organizzata dall’Associazione di promozione sociale “Sulla Pietra di Genga”, e sostenuta dal Comune di Genga e Consorzio Frasassi, ha come scopo la valorizzazione della cultura e della storia del territorio attraverso le peculiarità che lo hanno reso celebre in tutta la nazione. In particolare il fatto di aver dato i natali ad un Papa: Leone XII della Genga. E a questa figura storica è dedicata la mostra che sarà inaugurata nei locali della Chiesa San Clemente, in Piazza San Clemente. Per l’occasione saranno esposti cimeli, abiti e scritture appartenute al Papa. E su un maxischermo appositamente allestito verranno proiettate alcune immagini con voce narrante che racconteranno la storia del pontefice. «Da sempre il nostro territorio viene riconosciuto per due grandi fattori di notorietà: le Grotte di Frasassi e il Papa Leone della Genga – dice il sindaco di Genga, Marco Filipponi – due aspetti solo apparentemente distanti tra loro, ma che in realtà hanno contribuito, negli anni, a portare in giro per il mondo il nome di questo antico borgo. Siamo, dunque, ben felici di poter omaggiare la figura di un concittadino che attraverso il suo pontificato ha rafforzato e centralizzato la posizione storica e culturale di Genga quale luogo chiave per capire e interpretare parte della storia di questa regione».

Le dichiarazioni

Secondo il vicesindaco di Genga, David Bruffa «nel momento di incertezza che stiamo vivendo, la conferma della Mostra su Papa Leone XII per l’anno 2021, è motivo di orgoglio da parte di questa amministrazione comunale e di gratitudine nei confronti di tutti i volontari delle associazioni “Luce sulla Pietra di Genga” e “Pro Loco Genga” impegnati negli ultimi preparativi per il felice svolgimento dell’iniziativa e di tutti gli artigiani che presiederanno l’intera manifestazione. Un’importante occasione di valorizzazione del Castello di Genga, che in questo mese avrà la possibilità di rivivere pienamente, potendo offrire ai cittadini e ai visitatori, la possibilità di ampliare le proprie conoscenze su una delle figure di riferimento della storia di Genga, il cardinale Annibale della Genga successivamente Papa Leone XII, ammirare l’offerta in termini di produzione di artigianato artistico di grande qualità e degustare l’autenticità di prodotti enogastronomici locali, all’interno del meraviglioso borgo storico che sarà allietato da piacevoli serate musicali». La stagione estiva è appena cominciata, «e già possiamo constatare felicemente quanto il territorio di Frasassi sia attrattivo per il turismo nazionale ed estero – afferma il Vicepresidente del Consorzio Frasassi, Lorenzo Burzacca – le Grotte si confermano un traino fondamentale per tutta la regione, ma una destinazione turistica non sarebbe mai tale senza un progetto più ampio di offerta. E questa rassegna che comprende più attività, tutte ben radicate nella storia e nella cultura del nostro territorio, è la chiave di volta per elevare Frasassi a destinazione fortemente connotata e caratterizzata, rivolta ad un target trasversale e capace di lasciare negli occhi e nel cuore dei visitatori un’immagine indelebile di ciò che il territorio rappresenta».