Genga, estate record per le Grotte di Frasassi. In vista di nuove iniziative di rilancio del territorio

GENGA – Sorride il Consorzio Grotte Frasassi. Il meraviglioso complesso ipogeo di Genga ha vissuto un’estate record. Nonostante la pandemia, è stato segnato un record nei mesi di luglio, agosto e settembre, mai raggiunto negli ultimi 19 anni: punte di visite attorno alle 7mila presenza.

Lorenzo Burzacca, vice presidente del Consorzio Grotte Frasassi,

«Quello che più ci inorgoglisce e ci fa guardare con fiducia al futuro, situazione Covid permettendo – sono parole del vice presidente del Consorzio Grotte Frasassi, Lorenzo Burzacca – sono i 200mila visitatori che ci hanno raggiunto in questa stagione: nel 2020 sono state 170mila. Un risultato per nulla scontato e al tempo stesso dato particolarmente positivo con una performance decisamente migliore rispetto a quella dello stesso periodo nel 2019, considerata già record rispetto alle precedenti stagioni e questo se si tiene conto delle norme stringente dettate da questo virus che non è riuscito però a fermare la nostra attività di promozione».

Il vicepresidente del Consorzio Frasassi precisa: «Dobbiamo tenere conto che ci troviamo ancora nel bel mezzo di una emergenza sanitaria e l’introduzione del green pass per i visitatori ha sicuramente inciso. Ma nonostante tutto siamo riusciti ad afferrare un obiettivo ambizioso ed importante. Questo perché sono state effettuate delle scelte di marketing mirate a consolidare il brand delle Grotte su tutto il panorama nazionale ed internazionale. Lungo percorso inaugurato lo scorso dicembre con l’evento che ha visto il maestro Andrea Bocelli esibirsi all’interno della Sala Abisso Ancona, proseguito con il passaggio a Genga della tappa del Giro d’Italia e i principali riflettori sportivi nazionali e internazionali accesi sulla nostra realtà ma anche sulle Marche e giunto fino ad oggi, con la partecipazione de Il Volo al cortometraggio di Vittorio Storaro dedicato ad Ennio Morricone e interamente girato dentro le Grotte di Frasass. Tra l’altro la collaborazione tra le Grotte di Frasassi e il team composto da Il Volo e il regista Storaro si è compiuto nell’anno più significativo per il nostro sito turistico: il 25 settembre si è celebrato il 50° anniversario della scoperta delle Grotte di Frasassi, giornata aperta da un primo momento di accoglienza riservata alle autorità nazionali, regionali e locali e proseguita con una cerimonia ad invito, nel pieno rispetto delle normative vigenti anticovid, che ci ha permesso di coronare degnamente questa ricorrenza».

Tra le attività di promozione, inoltre, quelle con lo chef di Jovanotti, il conduttore di Caterpillar AM (Rai Radio2) e un’ex modella curvy di Dolce&Gabbana, alcuni dei nomi e dei volti noti del mondo della comunicazione social a cui è stata riservata l’esperienza del percorso speleo-avventura nelle Grotte di Frasassi, iniziativa nata nell’ambito del Grand Tour delle Marche di Tipicità.

Marco Filipponi, sindaco di Genga

«L’offerta della destinazione Frasassi si conferma quale traino del turismo regionale volano del turismo naturalistico ed esperienziale della regione – afferma il sindaco di Genga Marco Filipponi – e ciò è dimostrato dalla costante attenzione che ci riserva non solo il nostro pubblico target, ma anche le personalità di riferimento di più ampi settori. Noi siamo certi di poter contribuire alla valorizzazione dell’attrattiva turistica delle Marche in un’ottica di sviluppo del territorio e prova ne è la performance di Bocelli che ha segnato lo start di un anno all’insegna di Frasassi in Italia e nel mondo. La copertina di National Geographic il secondo step. E ancora: il passaggio dei tre tenori de Il Volo, il Giro d’Italia, le trasmissioni tv nazionali di settore, oltre ai prestigiosi quotidiani internazionali. Fondamentale – rileva ancora il primo cittadino di Genga – la sinergia con la Regione Marche, che ha inserito le Grotte di Frasassi nei grandi attrattori turistici della regione e fa perno su di questi per la promozione dell’intero territorio».

«È stato un anno complesso, come del resto per tutte le destinazioni turistiche – commenta ancora Burzacca – ma nonostante le difficoltà non abbiamo mai perso di vista la nostra mission: il rilancio del territorio e la costruzione di un progetto che guardi ad alti livelli a tutte le nuove forme di turismo che si stanno sviluppando su larga scala. Il Consorzio Frasassi ha prontamente messo a sistema tutte le potenzialità espresse dal territorio e ne ha composto un’offerta strutturata e di livello, capace di catturare le attenzioni degli organi di comunicazione più importanti sul piano internazionale».

Ma ci sono ancora tante iniziative all’orizzonte. «Il nostro grosso bacino di presenze è costituito dalla Lombardia che riempie le coste, oltre al nuovo asse con Perugia e l’Umbria che continuano a darci buoni riscontri così come vogliamo incrementare quelli con la Regione – spiega il vice presidente del Consorzio Grotte, Burzacca -. In questo conteso, grande plauso va a tutta l’organizzazione, uffici e guide, che ci hanno permesso di realizzare le nostre scelte amministrative ponendole al servizio del turista. Il fermo biologico è in calendario a gennaio con il Consorzio che sta promuovendo il “Natale a Frasassi” tra le cui iniziative c’è la ripartenza del Presepe Vivente (26 dicembre – 2 gennaio) ma tra le prossime scelte strategiche ci sono l’avvio di laboratori didattici e forte attenzione al turismo scolastico, fondamentale la partita del PNRR per rielaborare e perfezionare l’illuminazione, oltre alla volontà di aprire due nuovi percorsi con galleria di uscita».