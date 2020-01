A Genga si pensa di dar vita a “Destinazione Frasassi”

A Roma il sindaco Filipponi ha ritirato il premio che incorona le Grotte come migliore destinazione italiana legata al wellness. Un primo passo per un'azione congiunta di promozione del territorio

GENGA – Oggi si è compiuto il primo passo per costruire “Destinazione Frasassi”, l’obiettivo che ha in animo la nuova amministrazione comunale di Genga, sindaco Marco Filipponi in testa. Dunque, una capitalizzazione completa dell’orgoglio e vanto del territorio comunale gengarino, le Grotte di Frasassi, visitate da migliaia di turisti ogni anno. A rafforzare questo obiettivo, il premio ritirato questa mattina dal primo cittadino di Genga a Roma, come migliore destinazione italiana legata al wellness e al turismo sostenibile, conferito dal progetto Eden, European Destinations of Excellence Network, in collaborazione con Mibact, ministero del Turismo. Eden è la più grande rete al mondo nel settore del turismo sostenibile.

Accompagnato da una delegazione di Genga-Frasassi composta dal vicesindaco David Bruffa, l’assessore Cristian Conti, il vicepresidente del Consorzio Frasassi Lorenzo Burzacca e il direttore del Consorzio Frasassi Luigino Quarchioni, il sindaco Filipponi ha avuto modo di illustrare ai presenti, tra cui la sottosegretaria al Mibact Lorenza Bonaccorsi e il direttore generale Enit Gianni Bastianelli, le peculiarità del territorio.

«Natura, storia, cultura e tradizione – ha detto Filipponi -: il connubio di tanti punti di forza e una forte sinergia con il territorio. Queste sono le leve su cui stiamo fortemente puntando per costruire una “Destinazione Frasassi”. Tutte qualità che ci sono state riconosciute con il conferimento di questo premio».

A livello nazionale e internazionale il progetto Eden perfeziona le strategie di politica turistica e costituisce un esempio concreto di collaborazione tra istituzioni e destinazioni che intendono promuovere le loro risorse turistiche sostenibili.

Il premio si concretizzerà in un’azione di promozione lungo tutto il 2020 sostenuta da Eden che, oltre a Genga, promuoverà anche le altre città vincitrici: Montepulciano/Valdichiana Senese, Alto Reno Terme (Bologna), Duino Aurisina (Trieste), Manciano (Grosseto).

«Il territorio di Frasassi si estende all’interno di uno dei parchi naturali di interesse nazionale – ha concluso il sindaco di Genga –. Nell’ottica di proporci ai turisti attraverso un’offerta sistemica, è stato fondamentale per noi cambiare prospettiva e punto di vista, migliorando le sinergie con tutte le realtà territoriali e concependo la nostra area di interesse come una destinazione, omogenea nella morfologia, ma estremamente variegata sul fronte delle opportunità».