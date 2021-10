«Un’occasione per scoprire le bellezze del territorio e che ha raggiunto un successo oltre ogni aspettativa», come evidenziano gli organizzatori e il vicesindaco, David Bruffa

GENGA – Grande successo per la caccia al tesoro del Touring Club nei Comuni bandiera arancione e che, quindi, ha riguardato anche Genga, che ha fatto il pieno di turisti superando di gran lunga la partecipazione del 2019. «Un’occasione per scoprire le bellezze del territorio e che ha raggiunto un successo oltre ogni aspettativa», come evidenziano gli organizzatori.

«Come amministrazione comunale di Genga, possiamo ad oggi esprimere tutta la nostra soddisfazione per il risultato in termini di partecipazione all’iniziativa Caccia ai Tesori Arancioni 2021 svolta a Genga e promossa dal Touring Club in collaborazione con i comuni Bandiera Arancione d’Italia. Siamo passati da poche decine di partecipanti nell’edizione 2019, al sold-out nell’anno 2021», il commento del vicesindaco David Bruffa.

Un tutto esaurito che ha confermato quanto la località di Genga sia ormai una destinazione turistica a tutti gli effetti, grazie ad un’offerta strutturata e diversificata. Capace di attrarre visitatori da tutta Italia e dall’estero grazie ad un’offerta in grado di soddisfare le aspettative di un target ampio e trasversale. «Da qui al prossimo futuro il focus dei visitatori sarà sempre più declinato sul turismo esperienziale diffuso, rispetto al turismo “mordi e fuggi” del recente passato. Iniziative come queste ci testimoniano che il compito delle amministrazioni locali sarà sempre più quello di riuscire a far rete, superando i vecchi “campanilismi” e sviluppando quelle progettualità necessarie a soddisfare le sempre più esigenti richieste di un turismo, in continua trasformazione. A tal proposito il nostro ringraziamento è rivolto a tutti i volontari che si sono prestati ad illustrare le emergenze storiche, artistiche e naturalistiche presenti nel nostro territorio e a tutte le aziende pubbliche e private che hanno supportato la felice riuscita dell’iniziativa», ha concluso il vicesindaco di Genga, David Bruffa.