Genga: auto contro camion, gravissima una donna di Fabriano

GENGA – Schianto questa mattina poco dop le 7 a Genga, in località Osteria di Colleponi. Gravissima una donna 59enne di Fabriano. Trasportata in eliambulanza, codice rosso, all’ospedale regionale Torrette di Ancona. È in pericolo di vita. Per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente i carabinieri della locale stazione. Strada chiusa per due ore con inevitabili disagi, code e rallentamenti.

L’incidente

Questa mattina, 20 luglio, intorno alle 7, lungo la Strada provinciale 22 di Frasassi nel comune di Genga, all’altezza della frazione Osteria di Colleponi, si è verificato un terribile incidente stradale tra un camion e un’autovettura.

Da una prima sommaria ricostruzione sembra che la conducente dell’auto, una donna 59enne residente a Fabriano, abbia improvvisamente perso il controllo del proprio mezzo, per cause in corso di accertamento, invadendo la corsia opposta e schiantandosi contro un camion, alla cui guida vi era un uomo residente nel comprensorio fabrianese che è rimasto illeso. L’impatto è stato fortissimo e tale da far cappottare l’auto che si è poi fermata in verticale sul lato passeggero. La donna, per la forza devastante dell’urto, ha riportato importanti politraumi. Sul posto, allertati dagli automobilisti in transito, sono prontamente giunti i soccorsi: i vigili del fuoco del distaccamento di Fabriano, l’ambulanza del 118 dell’ospedale Engles Profili, i carabinieri della stazione di Genga e i vigili urbani gengarini.

Quest’ultimi ha provveduto a chiudere la strada al transito per permettere ai soccorritori di poter agire nella massima sicurezza. I pompieri hanno estratto la donna dalle lamiere per poi affidarla alle cure dei sanitari. Quest’ultimi, considerata la gravità dei politraumi, hanno chiesto l’ausilio dell’eliambulanza Icaro 2 di base a Fabriano per l’immediato trasporto della donna ferita al presidio ospedaliero regionale Torrette di Ancona. All’arrivo nel presidio ospedaliero del capoluogo dorico, i medici l’hanno sottoposta a tutta una serie di accertamenti diagnostici. Il quadro clinico viene definito gravissimo, la 59enne è in Rianimazione e lotta fra la vita e la morte.

I carabinieri hanno effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, autorizzando quindi la rimozione dei mezzi. Operazioni che hanno comportato la chiusura al traffico della SP 22 per circa 2 ore con inevitabili ripercussioni sulla viabilità che, ovviamente, ha subito rallentamenti e code.