Premiata la “linea verde” del Cerreto d’Esi calcio a 5

Il team cerretese in serie C1 ha avuto l'età più bassa nel corso del campionato 2019/20, una bella soddisfazione per la società

FABRIANO – Bella soddisfazione per il Cerreto d’Esi calcio a 5, società militante in serie C1. Il Comitato Regionale Marche, infatti, ha premiato la società cerretese per aver avuto l’età più bassa nel corso del campionato passato.

Le graduatorie sono state elaborate dal Comitato Regionale con i dati rilevati dagli elenchi/distinte allegate ai rapporti arbitrali, considerando le gare di “regular season” che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica.

Il premio consiste nella tassa di iscrizione al prossimo campionato: quindi un incentivo economico, ma anche una bella soddisfazione per aver dato ampio spazio ai ragazzi.

Le società che hanno avuto diritto al premio per la stagione sportiva 2019/20 sono state il Cerreto d’Esi per la serie C1, il Cus Macerata per la serie C2 e il S. Orso 1980 per la femminile.