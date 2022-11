Fabriano, furto di quattro cani di razza nella notte

FABRIANO – Nella notte, all’interno di un recinto dove stazionavano gli animali in alcuni box, è stato compiuto un furto di quattro cani di razza e fedeli compagni per caccia e tartufi.

Il gesto è stato compiuto nella notte, dove i quattro animali sono stati prelevati dai propri recinti, dopo che i ladri sono riusciti a rompere lucchetti e catene dei box. Dei nove animali totali, sono stati quattro quelli che i malviventi sono riusciti a prendere indisturbati, essendo il recinto lontano dal centro abitato.

Dalle prime ricostruzioni, i ladri avrebbero tagliato la rete metallica a protezione dei box per avere accesso ai cancelli, da cui poi hanno scardinato lucchetti e catene. Un quinto cane è stato ritrovato all’interno del suo box con una corda al collo, che i ladri avrebbero voluto utilizzare per trasportare il cane. L’animale però è stato per fortuna ritrovato all’interno della sua cuccia.

La paura è che i cani possano essere rivenduti in maniera illegale, perché si tratta di cani di razza da caccia e tartufo, per i quali l’addestramento può durare anche anni. L’estrazione del microchip, in caso di furto, è anche facilmente eseguibile e questo comporterebbe una difficoltà maggiore a rintracciare i cani.

I tre proprietari hanno subito denunciato il furto alle autorità competenti e sperano in un ritrovamento.