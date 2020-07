Frasassi Experience, oggi parte il tour dei giornalisti

FABRIANO – “Frasassi Experience”, il press tour di giornalisti nazionali nel territorio marchigiano organizzato da Tipicità ed Anci farà tappa nel Parco Gola della Rossa e Frasassi da oggi, 17 luglio, a domenica, 19 luglio. L’iniziativa “Frasassi Experience” è stata fortemente voluta dall’Unione Montana, e per il terzo anno consecutivo otto giornalisti di testate nazionali conosceranno le meraviglie del nostro Parco, i borghi, la natura, l’enogastronomia e la cultura di un territorio da esplorare e vivere.

È tutto pronto per accogliere gli 8 giornalisti che per tre giorni saranno guidati in “Frasassi Experience”, una terza edizione che sarà più sportiva, con molte attività all’aria aperta, per far vivere ai giornalisti le emozioni del Parco naturale. «Ci sarà spazio anche per le visite dei borghi e del Polo Museale, che fanno parte di una esperienza di benessere e scoperta delle nostre zone. Al centro, il territorio, un unico territorio che offre tante opportunità. Ogni singola esperienza, ogni singolo borgo, sarà vissuto come “Parco Gola della Rossa e Frasassi”, perché quest’area di più di 10 mila ettari è un concentrato di meraviglie naturali, enologiche, gastronomiche, e di possibilità sportive, dal trekking al climbing, dalla mountain bike allo yoga», evidenziano gli organizzatori.

Carlotta Tenneriello di Tgcom24, Lucio Biancatelli de La Stampa, Antonella Caporaso de L’agenzia di viaggi, Claudio Falanga di Moto on the road, Marzia Dal Piai di Viaggi in bici.com, Livia Taglioli della Gazzetta Active, Elena Cappiello di Plein air e Cristina Ferrando di Vita in camper, inizieranno il loro tour oggi dalle Grotte di Frasassi per poi proseguire in direzione di Sassoferrato con la visita del parco archeologico. Domani, la giornata inizia con il villaggio minerario di Cantarino e l’escursione a piedi sui sentieri dei minatori, fino al borgo di Cabernardi e della miniera sassoferratese. Si proseguirà con la salita all’eremo e tempio del Valadier a Genga, dove ci sarà la possibilità di provare l’adrenalina di un’arrampicata. Quindi, tutti in mountain bike da Poggio San Romualdo a Castelletta, fino al valico e al cippo commemorativo di Scarponi a Fabriano. La serata proseguirà a Monte Murano, per una cena sotto le stelle con una guida astrofila che parlerà della volta stellata e del paesaggio della cometa Neowise.

Domenica, una mattinata tra i musei: prima il Polo museale di Serra San Quirico e, a seguire, a Fabriano. Poi, la cooking experience, in cui gli ospiti dovranno imparare alcune tipiche ricette del territorio e replicarle. «Il Parco Naturale Gola della Rossa e Frasassi è fruibile in totale sicurezza, e le guide certificate insieme alle numerose attività organizzate nel territorio, permettono di ossigenare al meglio il nostro fisico, la nostra mente, e vivere emozioni ed esperienze per ogni tipo di turista e viaggiatore: famiglia, sportivi, amanti della roccia, del trekking, o curiosi viaggiatori del gusto», concludono gli organizzatori.