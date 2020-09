Fabriano, Francesco Merloni compie 95 anni: gli auguri dei suoi dipendenti

FABRIANO – Compleanno “particolare” per l’ex ministro Francesco Merloni, che oggi, 17 settembre, compie 95 anni. Purtroppo, da alcuni giorni si trova ricoverato all’ospedale Torrette di Ancona poiché positivo al Coronavirus subito dopo essere rientrato dalle vacanze in Sardegna. Le sue condizioni sono costantemente monitorate dai sanitari. Tanti gli attestati di vicinanza al fondatore della Ariston Thermo Group, presieduta dal figlio Paolo – anch’egli positivo al Covid-19 – e leader nel settore del confort termico.

Ad augurargli buon compleanno i lavoratori dello stabilimento di Genga della multinazionale. «Ci sono rapporti di lavoro che vanno di là del semplice assioma padrone e operaio. Si trasformano nel tempo quasi in un rapporto umano più stringente, quasi familiare, cosa rara in tempi di globalizzazione ieri e di globalizzazione post-Covid oggi. E come tutte le famiglie degne di questo nome, quando c’è una ricorrenza, ci si fanno gli auguri, che in certi momenti della vita hanno un significato e un calore particolari. Soprattutto quando è il compleanno del proprio fondatore. Stiamo parlando di Francesco Merloni che oggi compie 95 anni», scrivono in una nota i lavoratori.

«Come dicevamo il fondatore e attuale presidente onorario di Ariston Thermo Group è in fase di convalescenza così come il figlio Paolo dai postumi del contagio Covid 19 patito il mese di agosto in Sardegna. E i lavoratori, la RSU, il direttore e lo staff del plant di Genga, uno dei siti storici del gruppo e della storia merloniana, già distintisi nei mesi scorsi per il grande cuore con una raccolta fondi interna per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale per gli operatori sanitari degli ospedali Riuniti di Ancona, cui aveva partecipato anche l’azienda, intendono fare gli auguri di buon compleanno e di pronta guarigione a Francesco Merloni e al figlio Paolo», concludono. Probabilmente, fra gli auguri più graditi che riceverà oggi Francesco Merloni.