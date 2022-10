I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina, martedì 4, all’interno di una galleria lungo la SS.76 nel comune di Fossato di Vico (Pg) per un incendio di una vettura ibrida. La s,n collaborazione con i colleghi del Distaccamento di Gaifana, ha provveduto a spegnere le fiamme con del liquido schiumogeno antincendio, e a mettere in sicurezza l’area dell’intervento. Non si segnalano persone coinvolte.

Sul posto anche la polizia stradale, i sanitari del 118 e personale Anas.