Fabriano, formazione a docenti ed educatori firmata PDP

FABRIANO – Da oggi e fino al 13 marzo prossimo, il PDP porta online le attività del progetto DOORS con una formazione gratuita per docenti e educatori. Il PDP, l’associazione di Fabriano che dal 2003 promuove il software libero sul territorio, propone un ciclo formativo, rivolto a docenti ed educatori, nell’ambito di DOORS – Porte Aperte al Desiderio come OppOrtunità di Rigenerazione Sociale, il progetto selezionato dall’Impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. In tutto 25 ore di formazione gratuita in cui verrà trattato l’approccio LCL sviluppato dal MIT di Boston, per favorire e coltivare la creatività nell’apprendimento.

La formazione

Previsti due moduli didattici: nel primo Modulo si svolgerà il Laboratorio di Lettura Sociale “3 Modi per Leggere”, in quattro venerdì da oggi al 4 marzo dalle 20.30 alle 22.30 (8 ore). Nel secondo modulo, si svolgeranno invece il Laboratorio UDAC (Unità Di Apprendimento Creativo), in quattro martedì dal 15 febbraio all’8 marzo dalle 17 alle 19.30 (10 ore), e poi il “Forum Apprendere L’Apprendimento Creativo”, che concluderà il ciclo domenica 13 marzo dalle 10 alle 17 (7 ore). «Nel Laboratorio di Lettura sociale, utilizzando strumenti di scrittura collaborativa, verranno letti testi di riferimento del Costruzionismo per stimolare una riflessione prima individuale, poi collettiva ed esplorare una concreta applicazione. Dal 2018 questo modello di laboratorio viene utilizzato in collaborazione con la Biblioteca Pubblica di Fabriano. Nel Laboratorio UDAC i partecipanti progetteranno e/o condivideranno una loro attività educativa, riletta secondo il paradigma costruzionista, e contribuiranno alla creazione di un repository di materiale didattico, secondo le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata del MIUR. Nel Forum Apprendere L’Apprendimento Creativo la comunità dei docenti ed educatori LCL si incontrerà e si confronterà attraverso Gather Town, un metaverso bidimensionale», fanno sapere gli organizzatori.

A condurre la formazione Caterina Moscetti (Insegnante scuola Primaria, Tutor del tirocinio presso SFP UniPg, Cultore della materia Tecnologie dell’Istruzione, Presidente aps Crea Digitale, Champion CoderDojo), Angela Sofia Lombardo (Maker educator, Docente a contratto di Informatica e Tecnologie didattiche presso UNIBO. FabLearn Fellow 2016. Facilitatrice della Comunità Internazionale Learning Creative Learning), Angela Biocco (Coordinatrice per la formazione LCL del progetto DOORS), Maria Beatrice Rapaccini (Docente di Scuola Superiore, Facilitatrice della Comunità Internazionale Learning Creative Learning), Adriano Parracciani (Maker, In Codemotion cura i laboratori di Robotica, Coding Creativo e Tinkering/Making; cura la Scuola di Tecnologia e Creatività, e la Ricerca e Sviluppo in ambito education. Facilitatore della Comunità Internazionale Learning Creative Learning), Lorenzo Cesaretti (Ingegnere informatico e educatore, Docente a contratto presso Unicam. Responsabile tecnico e scientifico per TALENT srl e Weturtle).

Il progetto DOORS, di cui il PDP è partner, è un’iniziativa nazionale contro la povertà educativa, a cui partecipano 28 partner tra associazioni, scuole, università e altri enti, coordinati da CIES Onlus, per proporre un Modello Educativo Integrato per contrastare la povertà educativa dei minori di età 10-14 anni. Sul territorio, il progetto è già attivo negli istituti comprensivi I.C. Marco Polo di Fabriano, I.C. I. Carloni di Cerreto D’Esi, I.C. E. Mattei di Matelica, e presso il Maker Space della Biblioteca Multimediale di Fabriano, con attività di sperimentazione e creatività, che uniscono arte, gioco e tecnologie. Per informazioni e iscrizioni, è possibile scrivere a formazione@pdp.linux.it. L’evento è disponibile sulla Piattaforma S.O.F.I.A..