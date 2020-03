Formazione per le aziende aperta grazie al Fhub di Fabriano

FABRIANO – Aziende chiuse, ma formazione aperta. Partendo da questo assioma, il Fhub di Fabriano promuove un webinar con Mangano & Partners su branding digitale e immagine coordinata, domani 27 marzo dalle 10 alle 13.

“È il momento dell’#iorestoacasa, anche per le imprese, i freelance e le startup: e allora, meglio sfruttare l’occasione per mettere a punto i propri strumenti di comunicazione ed essere pronti a ripartire, appena possibile”, si legge in una nota diffusa dallo spazio di coworking e di innovazione di Fabriano, annunciando il webinar gratuito dal titolo “Il tuo biglietto da visita digitale”. Un appuntamento molto pratico, in cui i partecipanti saranno guidati passo passo nella definizione della propria immagine online, dall’immagine grafica all’aspetto e alla struttura del sito web, dal canale social più appropriato alla propria tipologia di attività al tone of voice dei contenuti. I partecipanti potranno inoltre richiedere un colloquio personalizzato per ricevere un check up gratuito dei loro materiali di comunicazione (sito, social, grafica).

A tenere l’incontro, Mangano & Partners, l’agenzia di comunicazione che nasce dall’esperienza di Manfredi Mangano come consulente per la comunicazione e l’innovazione digitale di PMI e startup, fondazioni ed enti locali, eventi di settore e grandi appuntamenti internazionali, come la Conference delle Città Creative Unesco e il Festival Remake. Alla sua esperienza nel creare strategie integrate e gestire campagne pubblicitarie, si unisce la creatività di Valentina Monacelli, graphic & web designer e copywriter.

L’iscrizione al webinar è gratuita. Fhub è lo spazio di coworking e laboratorio di innovazione al centro di Fabriano: uno snodo di competenze e professionalità per creare nuove opportunità, un luogo di contaminazione ancorato al territorio, con una visione internazionale. Per imprese e freelance, al Fhub sono a disposizione uffici privati, postazioni in open space, sale meeting e sale eventi, oltre a sportelli periodici, seminari e corsi di formazione, attività di networking.