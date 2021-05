Alla Fondazione Fedrigoni il fumettista Alberto Madrigal in residenza

FABRIANO – Invitare ogni anno illustratori, fumettisti, vignettisti, calligrafi e acquarellisti nei territori in cui ha avuto origine la tradizione del fare carta, da sempre compagna e supporto prezioso delle loro opere. Questa la nuova iniziativa lanciata dalla Fondazione Fedrigoni Fabriano. Si inizia con la residenza d’artista del fumettista e acquarellista spagnolo Alberto Madrigal che sarà in città da oggi al 6 giugno.

«Un’immersione nei territori dove già nel XIII secolo la presenza del fiume Giano ha favorito l’insediarsi delle prime manifatture cartarie. Un’esperienza unica: visitare, conoscere e scoprire i luoghi fabrianesi dedicati alla carta, alle sue tecniche e alla sua storia di oltre 750 anni, lasciarsi trascinare dall’ispirazione per ideare, sperimentare e creare nuove opere. Dai tesori del Fabriano Paper Pavilion, il padiglione realizzato insieme a Fondazione Fedrigoni Fabriano nel 2019 all’interno del complesso storico delle ex Cartiere Miliani, che raccoglie un patrimonio inestimabile tra filigrane, fotografie storiche, oltre 3.000 volumi e 10.000 pezzi tra strumenti e macchinari, agli stabilimenti produttivi di Pioraco, Castelraimondo e Fabriano dove poter ammirare come, ancora oggi, viene prodotta la carta fatta a mano», spiegano gli organizzatori.

Un’opera del fumettista e acquarellista spagnolo

Alberto Madrigal Alberto Madrigal, nelle due settimane di residenza, potrà vivere immerso in questo mondo, disegnando e dando vita a un taccuino di viaggio che possa raccogliere le emozioni, i colori e i paesaggi che lo hanno più affascinato, grazie al talento che contraddistingue i suoi lavori nel riuscire a combinare una tecnica antica quanto preziosa come l’acquarello con l’espressione più sintetica e ritmata del fumetto. Madrigal, di origine spagnola e trapiantato a Berlino, è autore di numerose pubblicazioni, tra fumetti, graphic novels e libri illustrati per bambini e ragazzi. «Il suo lavoro si distingue per un delicato umorismo – che parla italiano con pennellate di spagnolo – e per la sapienza tecnica nella colorazione all’acquarello che, interpretata per essere supporto e vita dei fumetti, ha portato anche a una solidale collaborazione con il fumettista ZeroCalcare. Da sempre amante della carta Fabriano e con una grande passione per i taccuini, con la permanenza alla residenza, Madrigal potrà sperimentare e conoscere tutte le tipologie, dall’Artistico, oggi con una qualità ancora superiore, alla preziosa carta fatta a mano, dando libero sfogo alla sua creatività».

Ne è convinta, Chiara Medioli, presidente Fondazione Fedrigoni Fabriano. «Fabriano custodisce un patrimonio unico al mondo e da oltre settecentocinquanta anni esiste un rapporto profondo tra la produzione della carta e le comunità di questi territori: il progetto di residenza vuole riavvicinare gli artisti di tutto il mondo, che da sempre sono stati accompagnati dalla carta di Fabriano, alle terre e alle persone che la producono, per stimolare nuove interpretazioni».