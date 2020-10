Fabriano, la Fondazione Carifac restituisce alla città la zona Le Conce

FABRIANO – Si arricchisce l’offerta turistica-culturale di Fabriano grazie alla Fondazione Carifac. Restituita al suo antico splendore la zona de Le Conce, cuore del centro storico cittadino. Il prossimo 31 ottobre sarà ufficialmente inaugurato uno spazio che diventerà un luogo di incontro e condivisione, animato dai grandi temi della cultura, dell’arte e del fare artigianale legato alla carta. Troveranno posto nel complesso Zona Conce, infatti, Carifac’Arte – Scuola Internazionale dei Mestieri d’Arte, il museo dedicato a Edgardo Mannucci e Quirino Ruggeri e alcuni spazi deputati alla formazione. Un polo culturale che accoglie anche le aree ristoro e bottega per essere, quindi, vissuto in ogni momento della giornata.

La restituzione alla città di uno dei luoghi simbolo di Fabriano ha spinto la Fondazione Carifac, presieduta da Marco Ottaviani, a organizzare – nel pieno rispetto dell’attuale normativa anti-diffusione Covid-19 –, una ricca giornata di eventi per l’inaugurazione ufficiale. Prendono avvio dalla mattina e giungono fino alla tarda serata del 31 ottobre prossimo, tra conversazioni, laboratori, mostre, video mapping e eventi. Il programma esprime la capacità e la volontà di Zona Conce di Fare Zona, ovvero generare, proporre, aprire e nutrire relazioni sia in ambito cittadino, sia in un contesto più ampio regionale, nazionale e internazionale.

Il tutto suddiviso secondo tre direttrici.

Fare Zona: La giornata si apre con un primo momento ufficiale di presentazione dello spazio Zona Conce e della sua vocazione a polo della cultura a Fabriano: ai saluti istituzionali seguiranno alcuni interventi riguardo l’impatto sul territorio, le prospettive e le opportunità che questo offre.

Fare Carta: È il fare attorno alla carta, intesa sia come tradizione dei mastri cartai, presenti con i loro atelier nella struttura, sia come ambito di azione degli ospiti, artisti e artigiani chiamati a condurre laboratori,e conversazioni sul sapere artigianale e creativo legato all’utilizzo e alla produzione della carta fra tradizione e innovazione.

La carta a mano e filigranata

Fare Arte: È l’aspetto legato all’arte e quindi all’inaugurazione della sezione espositiva dedicata ai maestri Quirino Ruggeri ed Edgardo Mannucci, all’inaugurazione delle mostre temporanee di autori contemporanei e alle conversazioni sull’importanza della carta nel mondo dell’arte.

Zona Conce è promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana e da Carifac’Arte polo museale Fabriano, con il patrocinio della Città di Fabriano e con il contributo della Regione Marche. L’evento di inaugurazione è in collaborazione con la Fondazione Ermanno Casoli, il Festival Weekendoit, il Festival Nottenera, il Rotary club Altavallesina-Grottefrasassi e il Palio di San Giovanni Battista. Tutte le iniziative previste dal programma sono a ingresso gratuito su prenotazione.

Per garantire la totale sicurezza, gli eventi sono organizzati in maniera diffusa sia all’interno di Zona Conce sia presso gli spazi limitrofi (Loggiato San Francesco, Palazzo del Podestà, Chiesa Madonna delle Grazie). Inoltre, le conversazioni saranno condivise in diretta streaming sui canali digitali e sui monitor dislocati nelle postazioni esterne (Zona Conce, piazzale antistante l’ingresso, Sala consiliare del Palazzo del Podestà, Loggiato San Francesco e Archi Bar Ideale). Il programma potrebbe subire variazioni in base alle possibili restrizioni connesse all’emergenza Covid-19. Prenotazioni, programma completo e aggiornato su www.zonaconce.it.