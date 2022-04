Fabriano: Fondazione Carifac chiude il bilancio in attivo, molte le erogazioni

FABRIANO – Bilancio in positivo per la Fondazione Carifac di Fabriano e Cupramontana: avanzo di esercizio 2021 a quota 1,3 milioni di euro. «Patrimonio netto a quota 49,3 milioni di euro, 50 milioni di euro il totale degli investimenti a valore di mercato; avanzo di esercizio 2021 pari a 1,3 milioni di euro, da cui derivano 0,6 milioni di euro destinati all’attività progettuale ed erogativa 2022», il commento del presidente Dennis Luigi Censi ai principali indicatori di bilancio approvato all’unanimità il 12 aprile scorso. In particolare le erogazioni ammontano a 506.864 euro.

Bilancio Carifac, i dati

La Fondazione Carifac di Fabriano, nello scorso mese di settembre, aveva lanciato una campagna di ascolto per poter indirizzare al meglio le erogazioni. «Le analisi, quantitativa e qualitativa hanno consentito di rilevare le principali dinamiche socio-demografiche ed economiche, i nuovi e vecchi bisogni e le modalità di interventi che la Fondazione Carifac dovrà attuare nei territori di competenza». Fra gli interventi più significativi: l’inaugurazione del Polo museale polivalente di Zona Conce e la partecipazione ad Urbanpromo 2021 con il progetto di rigenerazione urbana di ZC sono da iscrivere al settore “Arte, Attività e Beni Culturali”. Nel settore “Educazione, Istruzione e Formazione”, la conferma dei due progetti: “Key English Test”, destinato alle Scuole Medie Inferiori e “Conoscere la Borsa ed. 2021” per le Scuole Medie Superiori, il cui evento nazionale si terrà il 5, 6 e 7 maggio a Fabriano. Nel settore “Volontariato, Filantropia e Beneficenza” il progetto “Anch’io adotto una camera” realizzato dalla Fondazione “Gaspare Spontini” che gestisce la Casa di Riposo di Maiolati Spontini, la cui struttura, in fase di ultimazione, aveva necessità di nuovi arredi. Il settore della “Attività Sportiva” accredita il contributo per lo sviluppo del settore giovanile della Basket School Academy, ed infine nel settore “Sicurezza alimentare e agricoltura di qualità” si segnala lo Studio propedeutico per la ricostituzione genetica della razza del maiale nero cinghiato e l’adesione al progetto SMAQ (Strategie di Marketing per l’agricoltura di qualità).

A tutto ciò, infine, la Fondazione Carifac eroga contributi, per un totale di 49.508 euro, destinati ad alcune associazioni di cui fa parte: Acri, Fondazione Papa Giovanni Paolo II, Associazione Sviluppo Appennino Umbro-Marchigiano, Istituto Internazionale di Studi Piceni, Gentile Premio, Oma (Osservatorio dei Mestieri d’Arte), Fondazione Fedrigoni Fabriano, Premio “Città del libro”, Associazione Filiera Futura, Consulta delle Fondazioni Marchigiane, Pro Loco Fabriano e Consorzio Turistico Esino Frasassi.