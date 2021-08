FABRIANO – La Fondazione Aristide Merloni al fianco dell’ITS Fabriano per sostenere la formazione di 25 giovani diplomati nelle tecnologie di Industry 4.0. Dal settore elettrodomestico e termosanitario al packaging, dall’automotive al food fino ai costruttori di macchine e linee automatizzate, sia le grandi aziende che le PMI delle Marche lamentano la carenza di tecnici specializzati nella gestione delle tecnologie tipiche della quarta rivoluzione industriale. La Fondazione Aristide Merloni risponde a questa richiesta coinvolgendo uno degli attori chiave nella formazione tecnica specialistica dell’entroterra marchigiano, l’ITS Fabriano. Nasce così il nuovo percorso formativo di “Tecnico superiore per la digitalizzazione industriale”, che si affianca a quello già proposto dall’ITS Fabriano di “Tecnico superiore per la sostenibilità e la digitalizzazione nell’Edilizia”. Fiore all’occhiello del percorso dedicato all’Industria 4.0 è l’innovativo laboratorio didattico che permette di integrare teoria e pratica simulando interventi tecnici su macchine e linee intelligenti in ambiente di fabbrica.

La Fondazione Aristide Merloni e l’ITS

Il laboratorio è composto da 25 postazioni dedicate alla programmazione PLC, alla gestione di motori brushless e asincroni, sensori analogici e digitali, segnali PWM, encoder incrementali, sensori di temperatura, termoregolatori e un’area totalmente dedicata alla programmazione di robot antropomorfi e collaborativi e di sistemi di visione artificiale. Un investimento importante che la Fondazione Aristide Merloni ha ritenuto fondamentale per accrescere la competitività del territorio marchigiano sia dal punto di vista produttivo che occupazionale. Il segreto del trend positivo di assunzioni che gli studenti degli ITS sperimentano a 1 anno dal diploma è frutto dello stretto legame che gli ITS costruiscono con le imprese del territorio: se il 95% dei tecnici superiori trova occupazione nel settore di competenza è proprio perché i percorsi formativi sono costruiti con le imprese, sia dal punto di vista didattico che dell’esperienza pratica. Quasi la metà delle 1.800 ore di formazione, infatti, è costituita da stage in azienda. Con il nuovo laboratorio di Industria 4.0 l’ITS Fabriano vuole diventare la Scuola delle Imprese, dove gli studenti imparano il mestiere sul campo e le imprese formano ad hoc i loro futuri tecnici specializzati. I due corsi proposti dall’ITS Fabriano, in partenza ad ottobre 2021, sono di durata biennale, cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, risorse regionali e nazionali. Le iscrizioni vanno inviate entro il 9 ottobre prossimo. Ad ogni corso saranno ammessi, previa selezione, 25 studenti. Per accedere è necessario essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore o di diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale integrato da un corso annuale di istruzione e formazione tecnica superiore.