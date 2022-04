Flowersofpeace: anche Fabriano sostiene la pace con l’infiorata

FABRIANO – Anche Fabriano all’infiorata per la pace, insieme ad altre 81 città di tutto il mondo. Infioritalia, l’associazione delle infiorate artistiche italiane, ha deciso di lanciare in questo complesso momento storico un’iniziativa globale per promuovere un messaggio di pace attraverso il linguaggio dell’arte e dei fiori. Il disegno rappresenta una colomba di pace che vola su tutti i cieli e porta ramoscelli d’ulivo in ogni cuore. Il bozzetto è uguale per tutti i partecipanti; è stato inserito, tuttavia, anche il nome del paese che lo ha realizzato per dimostrare la solidarietà dell’intera comunità ai temi proposti. L’opera d’arte fabrianese è nei locali dell’Antica Farmacia Giuseppucci, nel cuore del centro storico cittadino.

L’iniziativa

Il flash mob di infiorate ha visto la partecipazione di 81 città di tutto il mondo, tra cui due città dell’Argentina, tre del Brasile, una di Usa, Colombia, Costarica, Panama, Polonia e Germania, ben 46 dell’Italia, sei del Messico, due del Portogallo, 12 della Spagna. Non poteva mancare Fabriano con il gruppo infioratori sempre pronto. Tutte quante insieme hanno utilizzato i fiori e altri materiali vegetali non solo per sensibilizzare al tema della pace, ma anche per colorare e profumare le località di tutto il mondo. Il #flowersofpeace vuole infatti essere un momento conviviale, di allegria, speranza e gioia per una passione comune. L’arte performativa delle infiorate e dei tappeti artistici ha bisogno del confronto, dello scambio e della collaborazione di tanti per essere portata a termine. E il #flowersofpeace dimostra allora ciò che la pace porta con sé: bellezza. Il gruppo fabrianese ringrazia l’Antica Farmacia Giuseppucci, lungo corso della Repubblica, per la concessione gratuita del locale per fare l’infiorata che si potrà ammirare per alcune settimane.