La Fiera di Francoforte apprezza la carta e la filigrana di Fabriano

FABRIANO – Carifac’Arte grande protagonista a Paperworld: fiera internazionale per articoli di cancelleria, forniture per ufficio e strumenti per la scrittura, conclusasi oggi, 28 gennaio, in Germania, precisamente a Francoforte. Girato un video da parte degli organizzatori per inserirlo nel loro sito. «Un grande volano turistico per la città di Fabriano», il commento del presidente della Fondazione Carifac, Marco Ottaviani.

I maestri cartai, Sandro Tiberi e Gilvana Maria Da Silva, hanno catturato l’attenzione delle migliaia di visitatori che dal 25 gennaio scorso hanno affollato i padiglioni a Messe, zona fieristica della città tedesca. Alcuni numeri testimoniano l’importanza dell’avvenimento, che si svolge con cadenza annuale: oltre 1.600 espositori provenienti da circa 70 Paesi del mondo; oltre 35mila visitatori nella scorsa edizione provenienti da 140 nazioni. A raccontare l’Italia, fra gli altri espositori, lo stand di Carifac’Arte presente nel padiglione centrale 3.1 stand H80. Per tutta la durata della Fiera sono stati proposti momenti di produzioni dal vivo di fogli di carta e di pregiate Carte Filigranate realizzati a mano che hanno fatto dello spazio allestito all’interno della fiera di Francoforte, uno dei luoghi a più alta frequentazione di visitatori. A testimonianza di ciò, la decisione degli organizzatori della fiera di girare un video che hanno prontamente inserito nel loro sito ufficiale.

Considerando la risonanza mondiale dell’appuntamento tedesco, la partecipazione attiva di Carifac’Arte, società strumentale della Fondazione Carifac di Fabriano presieduta da Marco Ottaviani, ha rappresentato un volano importante sia a livello commerciale che turistico. Commerciale in quanto i vari espositori presenti hanno potuto apprezzare i prodotti e decidere di utilizzarli per completare la propria gamma. Turistico in quanto molti visitatori hanno chiesto informazioni su Fabriano e su come potersi cimentare nell’esperienza unica e irripetibile di creare un foglio e una filigrana a mano.

«La partecipazione alle fiere internazionali è uno degli obiettivi che ci prefiggiamo per aumentare l’appeal del nostro territorio di riferimento», dichiara il presidente della Fondazione Carifac, Marco Ottaviani. «A Carifac’Arte ospitiamo spesso turisti stranieri e appassionati che vogliono apprendere l’arte della fabbricazione della carta e della filigrana a mano. È in pieno svolgimento la prima edizione del corso professionale teso a tramandare quest’antica tecnica che, con l’iter avviato della candidatura della Carta Filigranata per l’inserimento nell’elenco dei Beni Immateriali Unesco, potrà contribuire – se il responso, come crediamo e auspichiamo, sarà positivo – a dare un nuovo respiro, in diversi settori, a Fabriano», ha concluso Ottaviani.