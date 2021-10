Fabriano, al festival Remake il concerto dei Little Pieces of Marmelade

FABRIANO – Reduci dal grande successo di X Factor, i Little Pieces of Marmelade, band finalista del talent show di Sky guidata dal giudice Manuel Agnelli, ormai noti e riconosciuti a livello nazionale e considerati tra le band musicali più promettenti della nuova scena italiana, si esibiranno sabato 9 ottobre alle 21:30 al Teatro Gentile di Fabriano nell’ambito della III edizione di Remake, Festival delle arti e dei mestieri nell’era digitale, promosso dal Comune di Fabriano – Assessorato Lavoro, Attività produttive, Agricoltura, Artigianato, Politiche e fondi EU, Politiche giovanili in collaborazione con Amat.

Il concerto dei Little Pieces of Marmelade si annuncia imperdibile: batteria, microfono e chitarra, il duo di Filottrano ha saputo conquistare in pochi anni pubblico e critica musicale per l’originalità e la potenza dei loro pezzi capaci di attraversare e rinnovare l’hard rock seventies, il grunge e il post punk.

I Little Pieces of Marmelade sono una band formata da Daniele, insegnante di chitarra di 25 anni, e Francesco, sound engineer di 24 anni. Suonano insieme da 10 anni e grazie alla loro forte intesa riescono a fare in due tutto ciò che farebbe una band di almeno quattro persone: il cantante è batterista e il chitarrista è anche il bassista. Incidono il loro primo EP, autoprodotto, nel 2016 e nel 2018 iniziano a scrivere il loro primo album a Bologna, con la produzione di Giacomo Florenza. L’album, self-titled, esce nel 2020, stesso anno in cui i due ragazzi partecipano alle selezioni di X Factor dove conquistano quattro sì con il loro inedito One cup of happiness. Sono la «grande scommessa», li ha definiti Manuel Agnelli, sono arrivati a X Factor «per sconvolgere» prosegue il leader degli Afterhours. Il loro stile è trasgressivo con sonorità hard core e influenze grunge, contaminate da rock alternative e psichedelico. Sono stati l’eccezione nell’edizione di X Factor 2020, la 14esima.

I Little Pieces of Marmelade sono arrivati in finale contro Casadilego (che poi ha avuto la meglio), Blind e NAIP. Durante la trasmissione hanno presentato brani dei Beatles, degli Smashing Pumpkins, degli Alabama Shakes. Nella finale hanno suonato in duetto con Manuel Agnelli una canzone degli Afterhours, Veleno. Poi nella manche dei best hanno presentato I am the walrus dei Beatles, Bullet with Butterfly Wings degli Smashing Pumpkins e Gimme All Your Love degli Alabama Shakes.