Festival del disegno a cura di Fabriano torna a settembre: prima Milano, poi il tour

FABRIANO – Il Festival del Disegno 2021 a cura di Fabriano tende la mano a tutti e torna a settembre con tante attività in presenza e on line per invitare a prendere matite, penne, pennelli, pennini e pennarelli e dare libero sfogo alla creatività, immaginare nuovi mondi e riscoprire il piacere di lasciare tracce, colorare, sfumare, piegare, strappare, incollare, assemblare e ritagliare ogni tipo di carta. Di mano in mano, un grande disegno che continua per un mese: parte da Milano, sabato 11 e domenica 12 settembre, tra i cortili e gli spazi del Castello Sforzesco, grazie alla consolidata collaborazione con Comune di Milano – Cultura, e arriva in tutta Italia con workshop e laboratori creativi fino al 10 ottobre. Tanti i musei, scuole, associazioni culturali, istituzioni che hanno accolto l’invito di Fabriano a partecipare al grande tour del Festival mettendo a disposizione spazi e creatività, accompagnati dall’esperienza e dal sapere di una tradizione cartaria di oltre 750 anni.

Il programma del Festival del Disegno 2021

Il Festival del Disegno, accompagnato dai disegni di Guido Scarabottolo, è un invito per chi ama disegnare, per gli appassionati che non hanno mai smesso e, soprattutto, per chi è convinto di non saperlo fare e si sbaglia, perché tutti sanno disegnare o possono farlo. Gli artisti che compongono la squadra della sesta edizione del festival sono: Alessandro Bonaccorsi, Silvia Gasparetto, Alberto Madrigal, Daniela Moretto di Associazione SMED Scrivere a Mano nell’Era Digitale, Kalina Muhova, Camilla Pintonato, Sara Vivan, Noemi Vola, Yocci e ZUZU; insieme al designer Valerio Cometti dello studio Valerio Cometti +V12 che, in un talk, racconta come immaginare un prodotto e, partendo da uno schizzo a matita, trasformarlo in realtà e al team del MUSE – Museo delle Scienze di Trento che guida un laboratorio di papercraft per la realizzazione di pupazzi. Illustratori, acquarellisti, fumettisti e calligrafi che con laboratori e lezioni, organizzati nel rispetto delle misure di sicurezza, condivideranno la propria creatività invitando a sperimentare le tante forme del disegno.

Anche quest’anno le attività del Festival sono accompagnate da una “Digital Edition” con la partecipazione di Francesca Presentini, l’illustratrice conosciuta su Youtube dai più giovani come FRAFFROG, il fumettista Alberto Madrigal che racconta la sua esperienza durante la Residenza a Fabriano, l’acquarellista francese Sandrine Maugy e per i più piccoli un laboratorio con l’illustratore Dario Cestaro. Appuntamenti pensati per permettere a tutti di partecipare anche online con contributi video che saranno disponibili sulla piattaforma Fabriano. «Lavoriamo al Festival del Disegno da anni per raggiungere tutti, adulti e bambini, giovani e anziani, con lo scopo di tenere allenate le nostre mani, occhi e menti, con uno straordinario esercizio di riflessione e osservazione, di immaginazione e libertà consentito da una matita, un foglio e una persona», il commento di Chiara Medioli, presidente Fondazione Fedrigoni Fabriano.