CUPRAMONTANA – Denunce, deferimenti, multe e rinvenimento di droga. Questi gli esiti più importanti dei controlli effettuati dai carabinieri della Compagnia di Fabriano, diretti dal capitano Mirco Marcucci, in occasione della tradizionale festa dell’Uva che si è svolta a Cupramontana e che ha visto la partecipazione di migliaia di persone. Nella durata dell’iniziativa, lo scorso weekend, non si sono registrati né episodi di violenza, né risse, né furti. E questo anche grazie alla presenza sul posto non solo dei militari delle varie stazioni che fanno riferimento a Fabriano, ma anche di una pattuglia dell’Unità cinofili di Pesaro e del Nucleo operativo e radiomobile.

I risultati

Fra quanto contestato dai carabinieri, una denuncia per guida in stato di ebbrezza a carico di un fabrianese di 45 anni. Quest’ultimo è stato fermato a un posto di controllo e sottoposto all’esame dell’etilometro. Il risultato è stato inequivocabile: aveva una concentrazione di alcol nel sangue molto vicina a due grammi sul litro, per questo è stato denunciato e, inoltre, gli è stata ritirata la patente di guida e l’auto posta sotto sequestro. Tre le sanzioni legate all’alcool comminate dai militari. Una ha riguardato un neopatentato che dovrebbe avere un tasso alcolemico pari a zero, come da normativa vigente, ed invece era di poco inferiore a 0,5 grammi sul litro. Il giovane è stato sanzionato amministrativamente con una multa da 168 euro. All’interno della festa dell’Uva di Cupramontana, inoltre, una ragazza di 22 anni di Ancona e un 25enne residente nell’Anconetano sono stati deferiti per ubriachezza molesta, entrambi dovranno pagare una sanzione da 102 euro l’una. Infine, i cani antidroga dell’Unità cinofili di Pesaro hanno rinvenuto quattro grammi di hashish, che sono stati ritrovati a terra ed erano stati gettati poco prima da ignoti, evidentemente spaventati dai controlli. Sono in corso le indagini per risalire a questi soggetti.