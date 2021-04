Fabriano, Fedrigoni: rebranding per nuova strategia globale

Il Gruppo proprietario nelle Marche delle ex Cartiere Miliani e della Ritrama di Sassoferrato ha deciso di rinnovarsi per rendersi sempre più riconoscibile

FABRIANO – Novità in casa Fedrigoni che presenta la sua nuova immagine globale e, nel contempo, rinomina la divisione dei materiali autoadesivi che diventa Fedrigoni Self-Adhesives. I designer di Pentagram firmano il rebranding del Gruppo.

Il Gruppo leader nelle carte speciali e nei materiali autoadesivi per l’etichettatura, proprietaria delle ex Cartiere Miliani di Fabriano e con numerosi stabilimenti nelle Marche (Fabriano-Castelraimondo-Pioraco e Sassoferrato) lancia una nuova identità globale per rafforzare il posizionamento del Gruppo, con un’immagine distintiva per i numerosi brand con cui produce e commercializza oltre 32.000 prodotti nel mondo. La divisione dei materiali autoadesivi svela, in contemporanea, il suo nuovo nome, che da Arconvert Ritrama – stabilimento presente a Sassoferrato – diventa Fedrigoni Self-Adhesives. A guidare il team di designer Harry Pearce, partner di Pentagram, che ha scelto una rivisitazione del font Forma di Aldo Novarese per rappresentare la nuova immagine di Fedrigoni – quale realtà solida, innovativa e dalle forti radici italiane – e la sua missione “Elevating Creativity”. Rinnovata anche la vetrina digitale del Gruppo, dai siti web alla presenza sui social media.

Oltre 4.000 dipendenti, 36 siti produttivi e distributivi, più di 32.000 prodotti, 15 marchi e due aree di business raccolti sotto un’unica, autorevole nuova brand identity. Un passo importante per un Gruppo globale con un percorso di crescita ambizioso e un ruolo sempre più determinante nel mondo della carta e delle etichette.

Lo studio di grafica e design Pentagram, tra i più noti al mondo, ha ideato e declinato la nuova identità in tutte le sue sfaccettature, razionalizzando i diversi marchi entrati nel Gruppo nel corso di successive acquisizioni e creando un nuovo nome e un’immagine omogenea per la divisione dei materiali autoadesivi, che da oggi passa da una pluralità di brand e società – Arconvert, Ritrama e IP Venus – a un solo brand di eccellenza, Fedrigoni Self-Adhesives, valorizzando l’appartenenza e la forte sinergia con il Gruppo. Un traguardo importante nel piano di crescita di quest’area di business, tra le prime al mondo nel segmento etichette e materiali autoadesivi rivolti a settori quali Food & Beverage, Wine & Spirits, Home-Beauty-Personal Care, Farmaceutico, Automotive, Advertising & Promotion, Luxury, Tessile, Trasporti e Logistica.

«Con questo progetto di rinnovamento del brand poniamo le fondamenta per costruire un grande gruppo globale, proseguendo nel percorso di crescita che ci ha permesso di mitigare l’impatto del Covid-19 sul mercato e di raggiungere tutti gli obiettivi definiti in termini di acquisizioni, potenziamento del management, innovazione, sviluppo di nuovi prodotti, razionalizzazione dei processi, accelerazione in ambito sostenibilità e ora anche di una nuova e distintiva immagine a livello mondiale», commenta Marco Nespolo, amministratore delegato del Gruppo Fedrigoni. «Un processo in cui la creatività e il design ricoprono un ruolo di primo piano: Fedrigoni è da sempre al fianco di chi realizza idee innovative con la carta, e i materiali autoadesivi, permettendogli di trovare il supporto giusto per dare corpo alle proprie intuizioni, nel packaging di lusso come nelle etichette più raffinate, nell’arte come nell’editoria. “Elevating Creativity” è la nostra missione: la scala, simbolo della città di Verona, è anche la nostra icona che rappresenta la volontà, attraverso i nostri prodotti, di supportare tutti i clienti a migliorare ed elevare i loro brand».

Anche la presenza digitale dell’azienda viene rinnovata, a partire dai siti web di Gruppo, Investors e della divisione Self-Adhesives, appena andati online e ridisegnati secondo le nuove linee guida. In parallelo è stata armonizzata la strategia social globale per il Gruppo e le sue divisioni Paper e Self-Adhesives, con nuovi profili Instagram, LinkedIn e Facebook, ripensati secondo la nuova immagine.