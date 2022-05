Favoreggiamento immigrazione illegale: nel Fabrianese il 60enne ricercato. Sei anni di reclusione e multa di oltre 2,5 mln

FABRIANO – Multa di oltre 2,5 milioni di euro e sei anni di reclusione in carcere. Arrestato dagli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza di Fabriano, coordinati dal commissario Moira Pallucchi, un sessantenne italiano per concorso favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. L’uomo, colpito da un ordine di cattura, è stato rintracciato in località Camponocecchio di Genga.

I fatti

Attente indagini che prima hanno portato a individuare i luoghi di maggior frequentazione del 60enne. Poi, il blitz per la sua cattura. Gli agenti della squadra di Polizia giudiziaria del Commissariato di Pubblica sicurezza di Fabriano, sono riusciti a rintracciare un sessantenne italiano colpito da un ordine di cattura. L’uomo, da tempo irreperibile, era ricercato per concorso in favoreggiamento dell’immigrazione clandestina protrattosi per oltre due anni. Un’accusa pesante per la quale è stato condannato.

Gli investigatori del Commissariato, dopo aver scoperto per l’appunto alcuni luoghi frequentati dal sessantenne, lo hanno sorpreso in località Camponocecchio di Genga, dove è stato arrestato. Il 60enne, tra l’altro, era già noto alle Forze di Polizia per i suoi precedenti in materia di falso, contraffazione di documenti, sostituzione di persona, truffa e bancarotta fraudolenta. A seguito delle ricerche e delle attività investigative effettuate con meticolosa puntualità da parte dei poliziotti, l’uomo è stato arrestato e associato alla Casa Circondariale di Monteacuto di Ancona, dove dovrà espiare la pena di 6 anni di reclusione, oltre al pagamento di una multa ammontante alla cifra di 2.745.000 euro.