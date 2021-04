Un milione di euro in favore dell’associazione Veryditas: il dono della famiglia Merloni

FABRIANO – Veryditas, associazione senza fini di lucro e operante nel settore scientifico e culturale, annuncia il progetto, sostenuto dal Fondo istituito dalla famiglia di Francesco Merloni, volto al sostegno dell’attività scientifica e di ricerca ospedaliera presso gli Ospedali Riuniti di Ancona.

Nello specifico, l’iniziativa si pone l’obiettivo di promuovere l’eccellenza della prestazione sanitaria tramite l’integrazione fra umanizzazione della presa in carico del paziente e cultura scientifica del trattamento, valorizzando, così, il grado della competenza professionale degli operatori sanitari, elemento “immateriale” di per sé difficile da rendicontare. Il progetto è interamente sostenuto dal Fondo istituito dalla famiglia Merloni, che si è impegnata a investire la somma di un milione di euro, così suddivisa: 200.000 euro dovranno essere utilizzati per l’acquisto di apparecchiature per le strutture maggiormente coinvolte nella gestione dei pazienti con Covid-19, utilizzabili da parte dell’Azienda Ospedaliera Universitaria-Ospedali Riuniti di Ancona per finalità assistenziali e di ricerca scientifica; 800.000 euro dovranno essere utilizzati – in un arco temporale di almeno 4 anni – per la premiazione di giovani medici e ricercatori autori di protocolli di studio e di ricerca coerenti con gli obiettivi prefissati e secondo delle modalità ben definite.

Francesco Merloni, insieme a tutta la sua famiglia, ha preso questa importante decisione anche a seguito della sua esperienza diretta con il Coronavirus, contagiatosi a fine agosto 2020. «Quella del Covid-19 è stata un’esperienza che mi ha fatto capire l’importanza di avere al proprio fianco le persone giuste, medici e operatori sanitari preparati e professionali, ma anche con speciali qualità umane. Promuovere l’eccellenza della prestazione sanitaria nella nostra regione è motivo di orgoglio per la famiglia Merloni».

Parole sposate dal figlio, presidente di Ariston Thermo, Paolo Merloni. «A nome della famiglia abbiamo deciso di istituire il Fondo Merloni per sostenere il progetto promosso dall’Associazione Veryditas per l’eccellenza della prestazione sanitaria presso gli Ospedali Riuniti di Ancona, volto a valorizzare l’aspetto di accoglienza e presa in carico del paziente. Investire nella competenza professionale, e quindi nel capitale umano, è la via del futuro, la scelta verso il vero valore e desideriamo che l’intera regione Marche ne possa beneficiare», il suo commento.

«Dall’inizio della pandemia ad oggi, un notevole flusso di denaro, pubblico e privato, è stato investito in asset fisici, mentre solo una piccola parte è stata investita per migliorare le conoscenze sulla malattia e sulle competenze degli operatori sanitari coinvolti. Il Fondo Merloni contribuirà in maniera decisiva ad accendere i riflettori sulla necessità di investire nella qualità della prestazione sanitaria e sui metodi che devono essere valutati e validati per renderla visibile, misurabile e riproducibile per il maggior numero di persone nel territorio marchigiano e oltre», ha rimarcato Marcello Tavio, presidente dell’Associazione Veryditas.