ABRIANO – Con un punteggio di oltre 90% Whirlpool EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) ha ottenuto, per il sesto anno consecutivo, il prestigioso riconoscimento come Top Employer Italia e per il quinto anno consecutivo la certificazione Top Employer Europa, posizionandosi tra i top employer anche in Francia, Germania, Polonia, Regno Unito e Russia. L’Istituto Top Employer ha certificato che l’azienda fornisce il miglior ambiente di lavoro per i dipendenti attraverso le sue pratiche HR “people first”. Tra le numerose aree di eccellenza, Whirlpool EMEA si distingue per l’ambiente di lavoro, la strategia, la qualità dei leader e le buone pratiche nella selezione e inserimento di persone di talento all’interno dell’organizzazione.

Oltre che per lo sforzo di promuovere un ambiente di lavoro positivo, la certificazione Top Employer ha premiato Whirlpool per la sua cultura aziendale basata su valori fondanti come Integrità, Rispetto, Inclusione e Diversità, One Whirlpool e Spirito vincente nonché per il suo “Leadership Model”, un modello che riassume l’insieme di comportamenti e azioni che guidano e ispirano tutti all’interno dell’azienda per lavorare al meglio e raggiungere i migliori risultati. «Questo è per noi un ulteriore riconoscimento di un percorso di cui siamo molto fieri – ha dichiarato Paolo Lioy, Amministratore delegato Whirlpool Italia – e che ci vede da sempre impegnati per le oltre 5.500 persone che impieghiamo in Italia, paese dove siamo il più grande produttore di elettrodomestici. Questo ci rende particolarmente orgogliosi e ci fa guardare con ottimismo ai progetti futuri».

Nelle Marche, la multinazionale americana è presente a Fabriano e Comunanza. «Whirlpool ritiene importante svolgere un ruolo attivo nel costruire un mondo e un ambiente di lavoro sostenibili, e ha messo il benessere delle persone tra le priorità. Per questo l’azienda promuove diverse iniziative tra cui il programma Be*Well – volto a migliorare il benessere e la salute delle persone attraverso azioni e servizi concreti dedicati ai dipendenti e alle comunità – e diversi Employee Resource Group – come Whirlpool’s Women’s Network e Young Professional Network – che aiutano a guidare il cambiamento culturale per creare un ambiente di lavoro più inclusivo e diversificato», si conclude la nota aziendale.