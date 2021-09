Fabriano Watercolour: primo premio all’artista olandese Andrei Zadorine

FABRIANO – Si è conclusa con la votazione della Giuria la mostra on-line del Premio Biennale Internazionale di Acquarello “Fabriano Watercolour 2020” che ha decretato i tre vincitori della competizione artistica giunta alla sua sesta edizione. La giuria, all’unanimità, ha assegnato il primo premio ad Andrei Zadorine (Olanda) con il dipinto: “Luce della sera”; piazza d’onore per Marc Folly (Francia) con il dipinto: “La fonderia Bancel”; chiude il podio Dean Mitchell (USA) con il dipinto: “Pensando”. Queste le decisioni della Giuria presieduta da David Paskett.

Il dipinto di Marc Folly

Le motivazioni

«Tutti loro – ha commentato il Presidente – utilizzano toni forti e un’attenta composizione per creare drammaticità ed emozioni, per realizzare opere di incredibile spessore, sensibilità, peso, calore e intrigo. Prove magistrali di viaggi personali dedicati alla ricerca di “voci visive” uniche. Ammirare queste loro opere d’arte ci porta a desiderarne di più», ringraziando gli altri componenti delle giuria composta dagli italiani Nadia Tognazzo (Milano), Pasqualino Fracasso (Aosta), Valentina Verlato (Vicenza) e da Isabel Moreno Alosete (Spagna) Laurin McCrachen (Texas), Thomas W Schaller (California), Richard Sorrell (Inghilterra), George Politis (Grecia), Stanislaw Zoladz (Svezia), Angus McEwan (Scozia) Sergey Temerev (Russia), Konstantin Sterkhov (Russia), Zhou Tianya (Cina) e David van Nunen (Australia).

Il dipinto di Dean Mitchell

Gli altri riconoscimenti e le parole dell’assessore Venanzoni

Oltre ai tre artisti premiati, sono state decise anche delle “Menzioni speciali” attribuite agli artisti che pure hanno riscosso un notevole consenso da parte di giurati: Thomas Brent Funderburk (USA), Patricia Guzman (Messico), Júlio Jorge (Portogallo), Liu Bing (Cina), Ada Florek (Francia), Chien Chung-Wei (Taiwan), Li Yichun (Cina), Nicolás López (Perù), Denis Petrulenkov (Russia), Vsevolod Sharko (Ucraina), Carrie Waller (USA), Josefia Lemon (Australia). Molto apprezzati anche i restanti acquarelli presentati per il contest fabrianese definiti riflessivi, stimolanti, sfuggenti, astratti, esoterici, opere di artisti ampiamente conosciuti e rispettati in patria e all’estero, a conferma di quanto la biennale abbia perfettamente centrato l’obiettivo di attrarre il meglio della comunità internazionale dell’acquerello. «Il Premio Biennale internazionale “Fabriano Watercolour 2020” è un fiore all’occhiello per la nostra città che si conferma come uno dei crocevia mondiali della pittura ad acquarello, ruolo che le è riconosciuto dai Maestri componenti la giuria, artisti di conclamata reputazione e fama internazionale. La sesta edizione del Premio, nonostante le difficoltà generate dal Covid che hanno comportato lo slittamento di un anno della competizione, ha fatto registrare un notevole successo confermandosi manifestazione in crescita, che arricchisce l’offerta culturale della nostra città attraendo su di essa l’interesse di un gran numero di persone da tutto il mondo, praticanti o semplici appassionati di questa difficile quanto stimolante tecnica artistica», ha commentato l’assessore alla Cultura del comune di Fabriano, Ilaria Venanzoni.