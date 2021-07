Fabriano: volantinaggio per la Marco Polo da parte dell’associazione “La scuola siamo noi”

Si chiede di non votare il bilancio di previsione se il sindaco, Gabriele Santarelli, non avrà assunto gli atti formali e vincolanti per garantire una sede dignitosa a settembre

FABRIANO – Volantinaggio dell’associazione “La scuola siamo noi” di Fabriano. Si chiede ai consiglieri comunali di maggioranza di non procedere alla votazione del bilancio di previsione, prima che il sindaco, Gabriele Santarelli, abbia assunto impegni precisi sul futuro degli studenti della scuola Marco Polo. Plesso scolastico chiuso a poche settimane dalla conclusione dell’anno scolastico, con circa 250 studenti, a eccezione di un centinaio che hanno frequentato gli ultimi giorni in presenza nelle aule del complesso San Benedetto, che sono stati messi in Dad. È stato svolto un consiglio comunale monotematico e una delle proposte avanzate dal Primo cittadino, per la ripresa della scuola a settembre, è quella di moduli da posizionare nella zona Borgo, via Martiri di Kindù.

«La Scuola Siamo Noi è fortemente contraria alla soluzione dei container, perché il campeggio ci piace in vacanza non per fare scuola. Ma ammettiamo che abbiano ragione e che tutte le scuole della Repubblica dovrebbero andare nei container, la domanda adesso è: quando? Beh questo lo sappiamo, perché il Sindaco va dicendo in giro che a settembre si andrà in delle scuole, perché poi appena pronti, ci trasferiremo nei container», si legge nel volantino distribuito oggi in centro storico a Fabriano.

La mail ai consiglieri comunali di maggioranza

Partendo da queste considerazioni, dall’associazione si è deciso di inviare una mail a tutti i consiglieri di maggioranza in vista dell’Assise civica della prossima settimana convocata per l’approvazione, in ritardo, del bilancio di previsione. «Gentile Consigliere, lo scorso 7 giugno, il Consiglio comunale ha approvato una mozione che impegnava il Sindaco a esplorare ogni possibile soluzione presso altri enti pubblici, per ospitare i ragazzi della scuola Marco Polo al fine di garantire l’avvio regolare del prossimo anno scolastico. La stessa mozione impegnava il Sindaco a comunicare, formalmente al Consiglio comunale e alla cittadinanza, attraverso il sito istituzionale del Comune di Fabriano, aggiornamenti tempestivi in merito alle attività formali e informali svolte. Purtroppo a oggi, non abbiamo nessuna notizia su alcuna iniziativa intrapresa dal Sindaco per risolvere la situazione della Marco Polo e noi genitori siamo profondamente preoccupati che si stia sottovalutando la gravità del problema. Abbiamo paura che a settembre si dovrà ripiegare su soluzioni precarie e inadeguate. Oggi però i Consiglieri comunali hanno una grande occasione per essere la voce dei cittadini. La settimana prossima si voterà il bilancio: perciò ti invito a non votare il bilancio se il Sindaco non avrà assunto gli atti formali e vincolanti per garantire una sede dignitosa a settembre, per l’inizio del prossimo anno scolastico. Per questo ti invito a bocciare il bilancio e promuovere la scuola. Il nostro futuro è in mano dei nostri ragazzi: oggi un pezzo di quel futuro è in mano tua. Ci aspettiamo fiduciosi un atto serio e coraggioso. Ci aspettiamo che difendiate i diritti dei nostri ragazzi», si conclude la mail.