Fabriano: Volante a disposizione dei più piccini mentre si attendeva la discesa della Befana

FABRIANO – Volante della Polizia di Fabriano presa d’assalto dai bambini che attendevano la discesa della Befana Volante in piazza del Comune. Gli agenti li hanno accolti regalando loro un momento di gioia inaspettato. L’idea di fondo è stata quella di far vivere la “vita da poliziotto” sedendo al posto di comando di una Volante della Polizia di Stato ai bambini dell’oratorio della Collegiata di San Nicolò.

L’iniziativa

I bambini accorsi nel pomeriggio di ieri in piazza del Comune per assistere all’arrivo della befana sono rimasti attratti ed affascinati dalle luci della Volante parcheggiata in prossimità dell’Albero di Natale. Ai bambini rimasti fermi ad osservare le luci di quella macchina che sono abituati a vedere sfrecciare tra le strade del proprio Paese, gli agenti hanno chiesto se desideravano salirvi. Dopo qualche secondo di silenzio per l’emozione i bambini, ancora increduli, non hanno esitato a salirci a bordo. Tanta la curiosità, tante le domande rivolte ai poliziotti per scoprire le funzioni di tutti gli strumenti operativi, così come l’emozione di sentire dal vivo il suono della radio di bordo collegata alla Sala Operativa, che prima di quel momento, avevano potuto sentire solo per tv in qualche film poliziesco. Sono stati momenti di gioia non solo per i bambini e per i genitori che godevano della felicità dei propri figli, ma anche per la Polizia di Stato che, cogliendo l’occasione di augurare buone feste ai più piccoli, ha avuto la possibilità di instaurare un dialogo nuovo con le giovani generazioni, presupposto imprescindibile per un valido rapporto di fiducia e collaborazione.