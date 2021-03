Fabriano: viola la quarantena, denunciato 20enne. Ragazzi multati per partita di cricket

I carabinieri della Compagnia cittadina, agli ordini del capitano Mirco Marcucci, e in collaborazione con le altre stazioni di riferimento, impegnati in una vasta attività di controllo

FABRIANO – Viola la quarantena obbligatoria in quanto positivo al Coronavirus, denunciato 20enne ucraino residente a Fabriano. Altre 14 multe per violazioni anti diffusione Covid ad Arcevia, una anche nella città della carta. Denuncia per un 25enne albanese sorpreso alla guida in stato di ebbrezza. Stessa sorte per un 30enne a Sassoferrato. Infine, segnalato un 35enne quale assuntore di sostanze stupefacenti.

È stato un venerdì di numerosi controlli per i carabinieri della Compagnia di Fabriano, agli ordini del capitano Mirco Marcucci. Il servizio di presidio del territorio ha avuto, come scopo principale, il rispetto delle norme in vigore per limitare la diffusione della pandemia da Coronavirus. Ma anche la prevenzione per qualsiasi tipologia di reato e, dunque, far aumentare la percezione di sicurezza nel territorio fabrianese e in quello di competenza della Compagnia.

Si parte con i militari che, nelle vie del centro storico di Fabriano, hanno controllato un giovane 20enne ucraino residente in città e che stava passeggiando nelle vicinanze della sua abitazione. Grazie a questi controlli è emerso che il ragazzo era sottoposto al regime della quarantena obbligatoria in quanto positivo al Covid-19. Per questo motivo è stato denunciato in stato di libertà per delitti colposi contro la salute pubblica. Poco distante, i militari hanno controllato un altro uomo che non ha saputo giustificare la sua presenza fuori da casa. E per questo è stato multato perché si spostava nel territorio senza idonea giustificazione.

Sempre a Fabriano un 25enne albanese è stato denunciato in stato di libertà in quanto sorpreso alla guida con un tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l. Gli è anche stata ritirata la patente di guida ed è stato, infine, sanzionato per il mancato rispetto del divieto di spostamento all’interno del territorio in zona rossa non motivato da comprovate esigenze lavorative, di salute e di comprovata necessità. Infine, i carabinieri hanno segnalato un 35enne quale assuntore di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato trovato in possesso di tre grammi di marijuana.

Una denuncia in stato di libertà anche a Sassoferrato. Un 30enne è stato sorpreso alla guida del proprio Suv con un tasso alcolemico di oltre 1,70 l/g, ritirata la patente di guida. Infine, ad Arcevia, 14 giovani sono stati sorpresi in campo mentre stavano giocando a cricket, facendo venir meno quindi il necessario distanziamento interpersonale. Tutti sono stati multati per violazione delle norme Covid, 400 euro ciascuno.