Fabriano: viola le disposizioni del giudice ed esce di casa, 40enne portato in carcere a Montacuto

FABRIANO – Durante un controllo notturno non è stato trovato in casa come da prescrizione del giudice a seguito della condanna ricevuta per reati contro il patrimonio e legati al mondo delle sostanze stupefacenti. Torna in carcere un 40enne sorpreso a bordo della sua auto in autostrada. Ad effettuare l’operazione gli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza di Fabriano.

I fatti

Un 40enne residente nel comprensorio fabrianese era stato condannato ad un anno di reclusione per reati contro il patrimonio e in fatto di stupefacenti. Il giudice presso il Tribunale di Ancona aveva disposto la messa in prova ai servizi sociali con obbligo di restare in casa nelle ore notturne. A verificare il rispetto di quanto disposto, gli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza di Fabriano. Ebbene, i poliziotti si sono recati presso l’abitazione dell’uomo, noto alle Forze dell’Ordine, e lo hanno condotto in carcere per aver violato le prescrizioni del Giudice di Sorveglianza. Infatti, il 40enne, affidato in prova ai servizi sociali per una condanna a un anno e mezzo di reclusione, durante un controllo domiciliare in orario notturno, non è stato rintracciato all’interno dell’abitazione poiché, contravvenendo agli obblighi imposti, si trovava in autostrada a bordo della sua auto. Per questo motivo l’Autorità giudiziaria ha revocato l’affidamento ai servizi sociali disponendo il suo accompagnamento da parte della Polizia di Stato di Fabriano presso il carcere di Ancona, Montacuto, dove dovrà scontare il resto della pena.