Fabriano, via l’amianto dal centro. Parte la raccolta firme

Una petizione al sindaco per far rimuovere il tetto in amianto dello stabile sito in via Gentile da Fabriano. È questo l'intento del comitato degli abitanti del centro storico IdeAre il Centro in collaborazione con il comitato Cittadini Attivi

FABRIANO – Comitati di residenti di Fabriano in pressing nei confronti dell’Amministrazione comunale affinché venga risolto il problema legato alla rimozione della copertura in amianto dello stabile sito in via Gentile da Fabriano in pieno centro storico. Il pieno sostegno di Forza Italia, tramite il capogruppo, Olindo Stroppa.

Un momento della raccolta firme

Cittadini e Forza Italia impegnati nella petizione

Da alcuni giorni, in centro a Fabriano, il comitato degli abitanti del centro storico IdeAre il Centro in collaborazione con il comitato Cittadini Attivi hanno organizzato una raccolta firme per dire basta ad una situazione di rischio per la salute rappresentato da una copertura in cemento amianto di grandi dimensioni presente in via le Povere. «Da oltre tre anni l’Asur ha verificato che l’immobile di proprietà privata può rappresentare un potenziale rischio per la salute dei cittadini. Dopo varie sollecitazioni, interpellanze e progetti per la messa in sicurezza della zona, ai discorsi non sono seguiti i fatti», attacca il capogruppo Azzurro. Il 26 aprile del 2017, con Pec dell’Asur veniva ordinata la rimozione della copertura in amianto dello stabile. «Un’ordinanza del sindaco, Gabriele Santarelli, dell’8 agosto dello stesso anno ordinava ai proprietari la rimozione della copertura entro 60 giorni, in quanto la struttura si trova in zona ad alta densità abitativa. In caso di mancata ottemperanza si sarebbe proceduto alla esecuzione dei lavori da parte del Comune con spese a carico dei proprietari», ricorda Olindo Stroppa. Ebbene, «a distanza di 4 anni dalla prima nota dell’Asur nulla è stato fatto, solo parole. Non stiamo parlando di cose futili, ma della salute dei cittadini. Al Comitato di cittadini prometto il mio incondizionato sostegno, qualora si volessero adire le vie legali. I cittadini stanchi di dover convivere con questo rischio hanno raccolto centinaia di firme e si rivolgeranno agli organi competenti che dovranno giudicare e speriamo risolvere la situazione», conclude l’esponente di Forza Italia di Fabriano, Olindo Stroppa.