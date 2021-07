Fabriano, vende una birra a un minorenne e scatta la multa

FABRIANO – Vende una birra a un minorenne, scatta la sanzione per il titolare di un pubblico esercizio del centro storico di Fabriano. Una multa con importo compreso fra 300 e mille euro. Se l’episodio dovesse ripetersi, prevista la chiusura del bar fino a tre mesi. Il minore affidato ai genitori.

I fatti

Ieri sera, 22 luglio, intorno alle 23:30, in un pubblico esercizio del centro storico di Fabriano, si è presentato un minorenne che ha chiesto di poter avere una birra. Gli è stata data da un dipendente del locale. All’interno del locale, però, vi erano anche due carabinieri in borghese della Compagnia cittadina, agli ordini del capitano Mirco Marcucci, in servizio in tutta l’area del centro per contrastare il fenomeno del consumo di alcol tra le nuove generazioni, oltre che dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti. Avendo assistito a questa scena, i militari hanno immediatamente fermato il minorenne chiedendogli i documenti ed accertando che avesse solo 17 anni e non poteva acquistare dunque alcoli.

La multa e l’appello dei carabinieri

Al titolare del pubblico esercizio, come dispone l’attuale normativa in vigore, è stata comminata una sanzione amministrativa con un importo compreso tra i 300 e i mille euro. In caso di nuovo accertamento della stessa violazione è prevista la chiusura del pubblico esercizio fino a tre mesi. Il minore sorpreso a comprare alcool al bancone è stato poi riaffidato ai genitori. L’episodio ha portato le forze dell’ordine a lanciare un forte appello agli esercenti commerciali ricordando la normativa che prevede di chiedere un documento di riconoscimento prima della vendita di alcolici per accertarne la maggiore età. Sempre i militari hanno confermato che controlli di questo genere, con personale in borghese, andranno avanti anche nei prossimi giorni.