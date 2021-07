Fabriano: mette in vendita la bicicletta, ma viene raggirato e truffato. Due denunciati

FABRIANO – Aveva messo in vendita la bicicletta, l’acquirente interessato riesce abilmente a truffarlo, carpendogli mille euro. I carabinieri della stazione di Fabriano, coordinati dalla Compagnia cittadina guidata dal capitano Mirko Marcucci, riescono a risolvere il caso. Una truffa in cui è caduto vittima un cinquantenne fabrianese. Due le persone, residenti fuori Regione, che dovranno rispondere del reato di truffa aggravata in concorso.

Ecco come è andata la vicenda

Quest’ultimo, visto che non la utilizzava da tempo, ha deciso di mettere in vendita la sua bicicletta su un sito specializzato. Poco dopo ha ricevuto una telefonata da un uomo che si è dimostrato interessato all’acquisto. Sono seguite trattative con l’acquirente che, ogni tanto, si faceva vivo anche attraverso un suo amico. Nessun sospetto di una potenziale truffa da parte del 50enne di Fabriano. Si arriva al dunque e, quindi, a perfezionare l’affare. Il venditore segue le direttive che, al telefono cellulare, gli impartiva l’acquirente. Si reca allo sportello bancomat e, con grande ingenuità, non si rende conto che invece di incassare la somma pattuita per la vendita, effettua egli stesso un versamento di mille euro su un conto corrente che gli era stato indicato da uno dei due truffatori.

L’indagine

Un’ingenuità di cui il fabrianese si accorge troppo tardi, ma non si perde d’animo. Si reca nella caserma dei carabinieri di Fabriano e sporge denuncia. Per sua fortuna, l’abilità investigativa dei militari, dopo articolate indagini anche attraverso i tabulati telefonici, permette di poter identificare i due uomini: un 50enne nato in Bangladesh e un 30enne della Romania, entrambi residenti nel nord Italia. Attraverso i colleghi, le due persone sono state denunciate per truffa aggravata in concorso. L’ennesimo episodio che coinvolge anche residenti nel comprensorio di Fabriano e per questo motivo, le forze dell’ordine raccomandano la massima prudenza quando si effettuano vendite o acquisti online.