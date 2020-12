Fabriano, i valdali colpiscono ancora ai giardini Regina Margherita

FABRIANO – Proseguono gli atti vandalici nel comune di Fabriano, oltre le 22, orario del coprifuoco. Un altro cestino dei rifiuti è stato divelto sabato notte, 19 dicembre, in centro. Ignoti l’hanno danneggiato all’interno dei Giardini Regina Margherita. Il Primo cittadino fabrianese, Gabriele Santarelli, stigmatizza l’accaduto e nel web, soprattutto nelle varie pagine social cittadine, Facebook in testa, sono molti i commenti contro chi si è reso protagonista di questo ennesimo gesto incivile.

«No, non sono stati i cinghiali», questo l’unico commento che il sindaco di Fabriano, Gabriele Santarelli, ha deciso di scrivere in aggiunta alla pubblicazione della foto nella quale si vede il cestino divelto all’interno dei Giardini Regina Margherita. Un atto di vandalismo, l’ennesimo, che è stato compiuto con l’intenzione di arrecare un danno all’arredo pubblico urbano, in un periodo in cui vigono regole stringenti e, per via della chiusura dei locali, non è possibile sempre e solo dare esclusivamente la colpa all’abuso di alcol, per spiegare il gesto fatto.

Dell’ennesimo episodio degli incivili in azione al giardino sono state informate anche le forze dell’ordine. I controlli, soprattutto in questo periodo natalizio con nuove restrizioni imposte dal Governo, verranno ulteriormente potenziati con posti di blocco e personale in servizio sia in divisa che in borghese. E si spera che questa stretta di vite nel campo dei controlli possa prevenire ulteriori atti vandalici. E magari indurre i più giovani al rispetto delle regole in vigore per prevenire la diffusione della pandemia da Coronavirus.

Infatti, non sono poche le segnalazioni di gruppi di ragazzi che non utilizzano correttamente i dispositivi di protezione individuale, mascherina in testa, e non sembrano neppure molto attenti al distanziamento sociale. E questo sta accadendo non solo all’interno dei giardini e nei luoghi di aggregazione giovanile, ma anche passeggiando per le vie principali del centro storico di Fabriano.