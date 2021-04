Fabriano, vaccini anche a Pasquetta. Il Comune posiziona panchine e spycam

Il sindaco, Gabriele Santarelli, ha preso la decisione di posizionare le panchine per gli accompagnatori e le telecamere per garantire maggiore sicurezza

FABRIANO – In previsione dell’aumento dei giorni di somministrazione e del numero di dosi dei vaccini anti-Covid, l’Amministrazione comunale di Fabriano ha deciso di rendere più funzionale, comoda e sicura, l’attesa dei vaccinanti. Sia oggi che domani, nei giorni di Pasqua e Pasquetta, continuano le somministrazione al Pala Fermi. «Ormai non passa giorno che io non vada almeno una volta al Pala Fermi quando ci sono le giornate vaccinali. Sento forte la responsabilità di una operazione che ricorderemo per sempre e che segnerà un capitolo importante nei libri di storia dei prossimi anni. Ogni volta cerco di capire quali possono essere gli aspetti da migliorare seguendo le persone nelle diverse fasi della vaccinazione. Soprattutto ora che a vaccinarsi sono le persone più a rischio che vengono accompagnate da figli e nipoti penso sia necessario rendere tutto più agevole e dignitoso», la premessa del sindaco, Gabriele Santarelli.

Nei giorni scorsi sono capitati degli imprevisti e a volte non tutto è filato liscio. «Questo provoca dispiacere perché tutti stanno facendo del proprio meglio e vorremmo che tutto andasse sempre bene. Negli ultimi giorni ho visto che con il bel tempo alcuni, soprattutto gli accompagnatori, preferiscono aspettare fuori la palestra. Per questo ho chiesto di posizionare alcune panchine che abbiamo acquistato e che giacciono in magazzino in attesa di metterle nei parchi», annuncia il Primo cittadino di Fabriano.

Telecamere installate

Inoltre, sono state installate anche tre videocamere di sorveglianza a servizio del parcheggio della piscina comunale, per garantire una maggiore sicurezza nella zona. Infine, il sindaco di Fabriano ricorda una serie di raccomandazioni di buon senso. «Approfitto per ribadire alcune raccomandazioni: chi ha la prenotazione dalle 8 alle 9 troverà la struttura chiusa fino alle ore 8. È consigliato non presentarsi con troppo anticipo per non rischiare di dover attendere all’aperto. Quando aprono le porte, se sono presenti tante persone in attesa, non vengono fatti entrare subito tutti; compilate i moduli a casa scaricandoli dal sito dell’Asur; se per qualsiasi motivo non potete rispettare l’appuntamento datene informazione al numero 800.93.66.77», conclude Santarelli.