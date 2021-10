Fabriano: ubriaco molesta i clienti nel locale e una donna in strada, arrestato

FABRIANO – Prima la discussione con una donna in strada, poi molestie ai clienti di un locale nel centro storico di Fabriano. Quindi, l’arresto per violenza, minacce e resistenza a pubblico ufficiale a carico di un 24enne originario del Marocco e residente in città, disoccupato. Questo quanto accaduto nella serata di ieri, 21 ottobre, intorno alle 20:30, nel cuore del centro storico cittadino. Udienza questa mattina con la convalida dell’arresto. l’obbligo di firma presso la polizia giudiziaria e l’obbligo di dimora nel Comune di Fabriano.

I fatti

Momenti concitati ieri all’ora di cena nel centro storico di Fabriano. Il 24enne, visibilmente ubriaco, ha iniziato a discutere in strada con una donna. Sembrava una normale lite, ma così non è stato. Alla minaccia di voler chiamare i carabinieri, l’uomo si è apparentemente calmato. Invece, ha iniziato a molestare i clienti di un pubblico esercizio. È partita la chiamata al numero di emergenza della Compagnia dei carabinieri di Fabriano, agli ordini del capitano Mirco Marcucci. Una pattuglia si è prontamente recata nel luogo della segnalazione. Del 24enne nessuna traccia, era infatti tornato a importunare la donna. Per sua fortuna, i militari sono riusciti a individuarli. I carabinieri hanno fermato il 24enne chiedendogli i documenti d’identità per il riconoscimento ufficiale. Si è rifiutato, tentando di scappare. Di nuovo bloccato, ha iniziato a sferrare calci e pugni, oltre a ingiuriarli, verso i carabinieri. A questo punto, è scattato inevitabilmente l’arresto con l’accusa di violenza, minacce e resistenza a pubblico ufficiale. Questa mattina, 22 ottobre, al Tribunale di Ancona si è svolta l’udienza. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di firma presso la polizia giudiziaria e obbligo di dimora nel Comune di Fabriano.