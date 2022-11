Fabriano, guida in stato di ebbrezza e hashish in tasca: mega multa, segnalazione e denuncia per un centauro

In occasione della festività di Tutti i Santi, i militari hanno effettuato un controllo straordinario del territorio con personale del Norm più le varie Stazioni di riferimento, in divisa e in borghese

FABRIANO – Mega multa, oltre a una denuncia penale e una segnalazione per droga, per un centauro di 30 anni residente a Fabriano, originario della Campania, sorpreso alla guida della propria motocicletta con un tasso alcolemico superiore a un grammo su litro. Ma c’è di più, i carabinieri che hanno effettuato il controllo hanno anche accertato che il mezzo era privo di assicurazione (sanzione da 867 euro), era senza revisione (sanzione da 346 euro), e il motociclista era in viaggio con la patente sospesa (multa compresa tra 2.046 euro e 8.186 euro). Dalla perquisizione personale, infine, è stato rinvenuto oltre un grammo e mezzo di hashish. A conti fatti, dunque, una multa che potrebbe arrivare a sfiorare i 10mila euro, una denuncia per guida in stato di ebbrezza e una segnalazione alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.

I controlli

In occasione della festività di Tutti i Santi, i carabinieri della Compagnia di Fabriano, hanno effettuato un controllo straordinario del territorio con sei militari del Norm più le varie Stazioni di riferimento, con personale in divisa e in borghese. Diversi i risultati ottenuti, oltre al motociclista. È stata, infatti, ritirata la patente a un giovane 30enne, nato in Asia e residente a Fabriano che aveva un tasso alcolemico compreso tra 0.5 e 0.8 grammi su litro. Elevata anche la sanzione amministrativa e la segnalazione alla Prefettura. A un 20enne, anche lui nato nel continente asiatico e residente in città, è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza: controllato a Fabriano Ovest aveva un tasso alcolemico sopra 1 g/l. Disposto anche il ritiro della patente e l’auto affidata al proprietario. Infine, nei pressi della stazione ferroviaria un 30enne, nato in America, residente fuori provincia, è stato sottoposto a controllo: etilometro regolare, ma dalla perquisizione sono stati rinvenuti in auto oltre 3 grammi di hashish. È stato segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti.

Oltre ai controlli, anche i carabinieri, oltre ai vigili del fuoco del distaccamento di Fabriano, sono stati impegnati ieri pomeriggio nella ricerca della famiglia che, a causa del sopraggiungere del buio, non riusciva più a ritrovare la strada per raggiungere il parcheggio nella frazione di Castelletta dove aveva lasciato l’auto. Una volta acquisita la posizione grazie alla geolocalizzazione, i soccorsi li hanno raggiunti in pochissimo tempo e riportati alla loro auto.