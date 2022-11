Tumore, da Lupini una proposta di legge regionale per far accedere i pazienti alle cure psico-oncologiche

FABRIANO – La vicepresidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali, Simona Lupini, presenta una proposta di legge in occasione del Mese della Prevenzione del Tumore al seno, che punta a garantire il diritto di ogni paziente oncologico della Regione ad accedere alle cure psico-oncologiche. La consigliera del Gruppo Misto lo annuncia a pochi giorni dalla partecipata iniziativa a sfondo benefico al teatro Gentile a Fabriano che ha coinvolto numerose associazioni cittadine.

«Il percorso di assistenza psico-oncologica si inserirebbe nel programma di cura individuale del malato», spiega la consigliera. «Se approvata, la legge inserirebbe le Marche tra le regioni pioniere di questo approccio alla cura, un tassello importante per l’azione di sostegno ai pazienti e alle loro famiglie». La legge prevederebbe la presenza obbligatoria della figura dello psiconcologo all’interno del team multidisciplinare che si occupa della presa in carico del paziente oncologico: l’assistenza sarebbe fruibile da pazienti, familiari e caregiver, e la Regione sarebbe chiamata a attivare specifici modelli organizzativi e attività formative.

«La lotta contro i tumori si combatte nel corpo e nella mente, coinvolge il paziente, i suoi cari e chi gli presta assistenza. Vogliamo lanciare un percorso che tuteli la dignità e l’autonomia del malato, la qualità di vita e contribuisca ad aumentare il sollievo per la famiglia del malato oncologico», conclude la consigliera, da tempo in campo per sensibilizzare le istituzioni sui temi oncologici, dal gap accumulato con la pandemia negli screening alla recente campagna “Marche HPV Free” promossa con la Presidenza del Consiglio Regionale per contribuire alla lotta contro il papillomavirus e i tumori a esso correlati.