Fabriano: tre denunce per guida in stato di ebbrezza e ubriachezza molesta

FABRIANO – Tre denunce per problematiche legate all’abuso di alcol, due per guida in stato di ebbrezza e una per ubriachezza molesta. Segnalato anche un giovane trovato in possesso di oltre due grammi di marijuana. Questi gli esiti del servizio di controllo straordinario del territorio messo in piedi durante lo scorso fine settimana dai carabinieri della Compagnia di Fabriano, diretti dal capitano Mirco Marcucci. Impiegati, da sabato sera a domenica mattina, cinque pattuglie di cui una in borghese. Dieci i militari in servizio. Complessivamente sono state controllate 75 persone, quasi tutti giovani, elevate cinque contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada.

I controlli nel Fabrianese

Per quel che riguarda gli esiti di questi controlli, un 30enne di Fabriano residente a Sassoferrato è stato denunciato per guida di ebbrezza dai carabinieri di Genga in servizio nella città della carta. Sottoposto al test dell’etilometro, il giovane è risultato con una concentrazione di alcol nel sangue superiore a 2 g/l, oltre 4 volte il consentito dall’attuale normativa. Oltre alla denuncia, gli è stata ritirata la patente, elevata una contravvenzione e l’auto affidata a persona di fiducia. Stessa sorte per un 25enne nato in Albania e residente a Fabriano che aveva un tasso alcolemico sopra 1 g/l. Denuncia per guida in stato di ebbrezza, patente ritirata, sanzione e auto affidata al proprietario. Inoltre, mentre stava passeggiando per le vie del centro di Fabriano, un 27enne è stato controllato dai militari. In tasca sono stati rinvenuti oltre due grammi di marijuana. Scattata la segnalazione in qualità di assuntore di sostanze stupefacenti.

Infine, è stato effettuato un servizio straordinario interforze coordinato dal commissariato di Pubblica sicurezza di Fabriano al quale ha preso parte personale della Compagnia dei Carabinieri e della Polizia municipale: sono state controllate 90 persone, 8 locali e 18 autoveicoli. Unico risultato una contravvenzione a un 30enne per ubriachezza molesta.