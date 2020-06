Fabriano, tragico incidente: cade dalle scale, batte forte la testa e muore

Infortunio fatale per una donna romena di 40 anni che lavorava come badante nell’abitazione di una coppia 80enne residente in una frazione cittadina

FABRIANO – La caduta rovinosa dalle scale, un colpo fortissimo alla testa e, dopo pochi minuti, la morte, nonostante l’intervento dei medici. Tragico incidente per una donna romena di 40 anni, che lavorava come badante, con un regolare contratto di assunzione, nell’abitazione di una coppia 80enne residente in una frazione di Fabriano. Ieri pomeriggio, il decesso che, considerate le modalità, ha consigliato un surplus di indagine da parte dei carabinieri della Compagnia cittadina. Alla fine di questa attività investigativa, si è accertato che si è trattata di una tragica fatalità.

Nel tardo pomeriggio di ieri, 17 giugno intorno alle 19, nella casa dove la donna romena lavorava come badante, la tragedia. La 40enne stava scendendo le scale per recarsi nel piano inferiore dell’abitazione della coppia, suoi datori di lavoro, in una frazione di Fabriano. All’improvviso, probabilmente per aver messo male il piede, è scivolata, cadendo pesantemente sul pavimento, dopo un volo di alcuni metri. Un impatto fortissimo, localizzato soprattutto nella parte posteriore della testa.

La coppia, dopo aver udito il tonfo ed essersi, quindi, resi conto della gravità della situazione, hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 dell’ospedale Engles Profili di Fabriano per prestare soccorso. Purtroppo, nonostante i tentativi di stabilizzare la donna, la morte è sopraggiunta dopo pochi minuti dall’inizio delle cure sul luogo dell’incidente.

Come è prassi in questi casi, sono stati allertati i carabinieri della Compagnia di Fabriano che hanno avviato un’indagine dalla quale è emerso, anche grazie alla consulenza dei medici che hanno esaminato la rispondenza fra la dinamica dell’incidente e i traumi riportati, che la badante sia stata vittima di una tragica fatalità. Per questo, la salma è stata messa a disposizione della famiglia nella giornata odierna. Una volta che saranno completati i vari iter amministrativi, il feretro farà rientro in Romania dove saranno celebrate le esequie e la successiva sepoltura.